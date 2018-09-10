Кто победил на выборах в Заксобрание Иркутской области? Предварительные итоги

Стали известны предварительные итоги выборов депутатов в Законодательное Собрание Иркутской области третьего созыва, которые проходили в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

По данным системы «ГАС-Выборы», 10 сентября по состоянию на 01:53 обработано 464 778 действительных избирательных бюллетеней, 21 759 – недействительных. За КПРФ проголосовали 34,04% избирателей, за «Единую Россию» – 27,76%, ЛДПР – 15,78%, «Справедливую Россию» – 7,37%, КПСС – 4,83%, «Гражданскую Платформу» – 4,75%, «Родину» – 1,32%.

На данный момент продолжается подсчет голосов.