В августе Сбербанк заработал 71,5 млрд руб. чистой прибыли

ПАО Сбербанк опубликовала финансовые результаты по итогам 8 месяцев 2018 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные). Сбербанк обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2018 года в методику внесены уточнения. В целях сопоставимости данные за 2017 год также рассчитаны в соответствии с новой методикой.

Ключевые факты августа:

В августе банк заработал 71,5 млрд руб. чистой прибыли.

Банк выдал рекордный месячный объем кредитов частным клиентам – более 300 млрд руб.

Портфель кредитов клиентам в августе вырос на 0,4 трлн руб. или на 2,3%.

Чистый комиссионный доход вырос на 24,8% по сравнению с 8 месяцами прошлого года.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«Устойчивые финансовые результаты и аудит прибыли за первое полугодие 2018 года позволили в августе увеличить достаточность основного капитала на 1,3 п.п. до 11,9%, несмотря на значительный рост активов. Одновременно банк улучшил структуру работающих активов, нарастив долю розничных кредитов, и оптимизировал структуру привлеченных средств».

Комментарии по итогам 8 месяцев 2018 года:

Чистый процентный доход банка увеличился относительно 8 месяцев прошлого года на 6,0% и составил 833,6 млрд руб. Главные факторы роста остаются прежними: увеличение объема работающих активов и снижение стоимости привлеченных средств клиентов.

Чистый комиссионный доход вырос на 24,8% до 278,4 млрд руб. Наибольший прирост стабильно приходится на операции с банковскими картами и эквайринг (+34,5%), расчетные операции (+21,3%) и реализацию страховых продуктов (+53,6%).

Операционные расходы увеличились на 5,5%, что ниже темпа роста операционных доходов до резервов (+12,2%). Продолжает сказываться эффект перехода к более равномерному распределению расходов внутри года. В целях повышения эффективности IT-разработок в формате Agile в августе банк начал перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, этот процесс должен завершиться до конца года без увеличения численности Группы Сбербанк.

Отношение расходов к доходам улучшилось – по сравнению с 8 месяцами прошлого года показатель снизился с 29,8% до 28,0%.

Расходы на совокупные резервы за 8 месяцев составили 213,6 млрд руб., что на 5,8% меньше аналогичного периода прошлого года. В августе расходы на резервы составили 41,3 млрд руб. и во многом обусловлены ослаблением рубля. Созданные на 1 сентября 2018 года резервы превышают просроченную задолженность в 2,5 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 8 месяцев составила 667 млрд руб., чистая прибыль составила 540,7 млрд руб., в том числе за август – 71,5 млрд руб.

Активы в августе выросли на 1,6% до 25,2 трлн руб. как за счет роста кредитного портфеля клиентов, так и за счет переоценки валютной составляющей в результате ослабления рубля.

В августе корпоративным клиентам выдано кредитов на 0,9 трлн руб., с начала года – 8,6 трлн руб., что на четверть больше, чем год назад. Портфель кредитов корпоративным клиентам за август увеличился на 2,2% до 13,2 трлн руб., в том числе за счет валютной переоценки. По итогам 8 месяцев текущего года портфель вырос на 10,1%. Доля Сбербанка на рынке корпоративного кредитования выросла в январе-июле на 1,5 п.п. до 33,9%.

Частным клиентам в августе выдано 304 млрд руб. кредитов – максимальный объем, когда-либо выданный Сбербанком в течение месяца. Таким образом, объем выдач с начала года преодолел отметку в 2 трлн руб. уже в августе, что в прошлом году банку удалось сделать только в декабре. Портфель за август увеличился на 2,5% до 5,8 трлн руб., рост с начала года составил 17,0%. Доля банка на рынке розничного кредитования выросла в январе-июле на 1,0 п.п. до 41,4%.

Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов в августе осталась неизменной – 2,4%. Показатель остается существенно ниже среднего уровня банковской системы (8,5% на 1 августа текущего года без учета Сбербанка).

Портфель ценных бумаг в августе сократился на 1,2% до 2,8 трлн руб. Снижение произошло в основном за счет частичного погашения облигаций Банка России и ОФЗ.

Привлеченные средства клиентов в августе увеличились на 289 млрд руб. и достигли 19,0 трлн руб. Рост произошел в основном за счет средств юридических лиц: +3,8% за месяц. Средства физических лиц увеличились за месяц на 0,4%. Общий прирост средств клиентов за 8 месяцев текущего года составил 7,0%.

Величины базового и основного капитала Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 сентября 2018 года составляют 3 188 млрд руб. Базовый капитал в августе вырос на величину заработанной за 1 полугодие 2018 года прибыли в связи с проведенным аудитом прибыли. Величина общего капитала на 1 сентября 2018 года составляет 3 926 млрд руб. Основной фактор роста общего капитала в августе – заработанная прибыль.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились по оперативным данным за август на 0,65 трлн руб. до 26,8 трлн руб. в основном за счет роста портфеля из-за ослабления рубля.

По оперативным данным значения нормативов, рассчитанные для ПАО Сбербанк, на 1 сентября 2018 года составили:

Н1.1 – 11,9% (минимальное значение, установленное Банком России, 4,5%)

Н1.2 – 11,9% (минимальное значение, установленное Банком России, 6,0%)

Н1.0 – 14,6% (минимальное значение, установленное Банком России, 8,0%)

Показатели ПАО Сбербанк за 8 месяцев 2018 года (РПБУ, неконсолидированные данные)