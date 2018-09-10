ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день

ВТБ запускает новый продукт — кредитную «Мультикарту» с грейс-периодом 101 день и возможностью снятия или перевода средств без комиссии в первые семь дней после получения карты. Условия действуют при оформлении карты с сентября 2018 года.

Чтобы использовать средства банка на новых условиях кредитной «Мультикарты», достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж — 3% от суммы основной задолженности.

Также, оформив «Мультикарту 101 день», клиент получает возможность рефинансирования других кредитов — за первые семь дней он может перевести средства карты или снять их наличными без комиссии для закрытия долга в другом банке.

«Кредитная „Мультикарта“ будет особенно интересна тем, кто хочет совершить серьезное приобретение, сэкономив личные средства. Например, можно совершить покупку, равную месячному доходу, и без переплаты погашать всю образовавшуюся задолженность, внося каждый месяц в течение грейс-периода треть этой суммы», — комментирует Дмитрий Поляков, вице-президент , начальник управления кредитных продуктов ВТБ.

«Мультикарта» позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back . Использование этой карты существенно повышает доход от ежедневных трат. Ее особым преимуществом является возможность ежемесячного изменения бонусных категорий.