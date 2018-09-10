ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день

ВТБ запускает новый продукт — кредитную «Мультикарту» с
Чтобы использовать средства банка на новых условиях кредитной «Мультикарты», достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж — 3% от суммы основной задолженности.
Также, оформив «Мультикарту 101 день», клиент получает возможность рефинансирования других кредитов — за первые семь дней он может перевести средства карты или снять их наличными без комиссии для закрытия долга в другом банке.
«Кредитная „Мультикарта“ будет особенно интересна тем, кто хочет совершить серьезное приобретение, сэкономив личные средства. Например, можно совершить покупку, равную месячному доходу, и без переплаты погашать всю образовавшуюся задолженность, внося каждый месяц в течение
«Мультикарта» позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату
С июля прошлого года «Мультикарта» полностью заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Владельцам доступны бесплатные