Банк УРАЛСИБ предлагает юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» со ставкой 6,8%

В честь своего тридцатилетнего юбилея ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает специальный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» с повышенной доходностью 6,8% и ежедневной выплатой процентов.

Юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» открывается в рублях или долларах США на срок 367 дней. Проценты по вкладу выплачиваются ежедневно на отдельный счет или причисляются к сумме вклада (капитализируются) – по выбору вкладчика. Процентные ставки составляют 6,58% годовых в рублях и 2,27% годовых в долларах США. С учетом ежедневной капитализации процентов доходность по вкладу составит соответственно 6,8% годовых и 2,3% годовых. Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей, 2 000 долларов. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по специальному вкладу «МЫ ВМЕСТЕ» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.