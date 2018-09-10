«Новая жизнь» в массы – популярность рефинансирования кредитов и карт в Примсоцбанке выросла более чем в 3 раза

Примсоцбанк увеличил долю рефинансирования кредитов и кредитных карт в августе 2018 года более чем в 3 раза по сравнению с результатами апреля. По данным Банка, доля программы «Новая жизнь» выросла с 3 до 10% от общей выдачи

Банк связал интенсивный рост популярности с возможностью перекредитования кредитных карт по низкой процентной ставке. По данным портала Банки.Ру, средняя ставка по кредитным картам во 2 квартале 2018 года составила 28,25%, в то время, как ставка рефинансирования в Примсоцбанке оказалась почти на 90% ниже – 14,9% годовых.

— Ставки по кредитам неуклонно снижаются: только за последний год уровень падения превысил 2 процентных пункта. В таких условиям люди, получившие деньги под высокие ставки прошлых лет, чувствуют себя обделёнными. Но реальной проблемы здесь нет, ведь процент можно снизить до актуального с помощью рефинансирования, — отметила Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»,

Обеспечение кредита в рамках программы необязательно, но позволяет снизить ставку или увеличить сумму кредита. Особенностью является возможность использовать авто в качестве залога.

Под рефинансирование можно получить от 50 тыс. до 5 млн. рублей, срок кредитования – до 6 лет. Процентная ставка составляет от 12,9% для кредитов и 14,9% для кредитных карт. Перекредитование доступно, если с момента открытия кредита прошло не менее 6 месяцев.

Подать заявку на рефинансирование можно на сайте банка или при личном обращении в один из офисов. Для удобства посещения офисов в банке реализован сервис онлайн-записи, где клиент может записаться на получение необходимой услуги в удобное для него время. Подробности по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 93 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 58 точек присутствия в 27 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.