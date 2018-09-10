Связь-Банк профинансирует строительство социально-наемного жилья в Башкортостане

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) и Некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан» подписали договор об открытии кредитной линии на строительство жилого дома в Нефтекамске.

В республике впервые реализован проект, позволяющий застройщику привлечь заемные средства на реализацию проектов строительства социального жилья на долгосрочной основе. Проект является пилотным.

После сдачи объекта в эксплуатацию готовые к проживанию квартиры будут предложены отдельным категориям граждан в наем с предоставлением рассрочки на выкуп этого жилья в течение 15 лет. В результате реализации проекта улучшить жилищные условия смогут 140 семьей города.

«Подписание этого договора стало возможным благодаря большой совместной работе, проведенной Фондом Развития Жилищного строительства и Связь-Банком. В результате мы разработали банковский продукт, который стал началом, я уверен, перспективного и продолжительного сотрудничества между нашими компаниями», - прокомментировал управляющий Уфимским филиалом Связь-Банка Андрей Лыгин.