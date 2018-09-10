Акционеры Связь-Банка избрали новый состав Совета директоров

7 сентября 2018 года в Москве состоялось внеочередное общее собрание акционеров Связь-Банка (группа Внешэкономбанка), в ходе которого было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов действующего Совета директоров и об избрании нового состава.

В обновленный состав Совета директоров вошли Буря Александр Геннадьевич, Газарян Юрий Гарунович, Голубенцев Олег Владиславович, Краснов Игорь Сергеевич, Кузовлев Михаил Валерьевич, Курдюков Дмитрий Владимирович, Ноздрачев Денис Александрович, Стокальская Наталья Анатольевна.