Экологическая акция РУСАЛа «Зеленая волна» и общегородская акция «360»стартовали В Братске

Принять участие в масштабной экологической акции «360» металлурги решили по приглашению городской администрации. В этом году для уборки выбрали прибрежную полосу Курчатовского залива в яхт-клубе, сообщает Братская студия телевидения.

Скриншот видеосюжета: bst.bratsk.ru/news/35222

«Объявлено городское мероприятие. Мы ежегодно принимаем в нем участие, наводим порядок. Ранее мы делали это на отведенной территории, в рамках всего города, но, поскольку у нас есть своя территория, в этом году мы решили навести порядок именно здесь. Потому что это уже одно из излюбленных мест для отдыха горожан, они сюда приезжают, отдыхают. Здесь, конечно же, необходимо наводить и поддерживать порядок», – пояснил председатель профкома БрАЗа ОК РУСАЛ Сергей Сковпин.

7 сентября стартовала экологическая акция РУСАЛа «Зеленая волна». Уже не первый год металлурги, вооружившись граблями, перчатками и пакетами для мусора, устраивают субботник. На этот раз было решено навести порядок в Парке металлургов.

«Территория Парка металлургов – это та территория, на которой мы проводим уборку в несколько сезонов года, это осенний и весенний период, – рассказала Мария Есина, председатель молодежного совета БрАЗа ОК РУСАЛ. – В этом году мы опять с ребятами вышли в парк для того, чтобы навести порядок».

«Мы готовим Парк металлургов к зиме. Традиционно, РУСАЛ является не только ответственным налогоплательщиком и работодателем, но и еще активным участникам всех общегородских экологических акций, которые проходят в городе, – отметил управляющий директор БрАЗа ОК РУСАЛ Евгений Зенкин. – Парк мы поддерживаем и будем поддерживать, содержать его в чистоте для того, чтобы он радовал горожан».

В уборке приняли участие более сотни сотрудников завода и волонтеров из металлургического колледжа. Следом начнется второй этап «Зеленой волны» РУСАЛа. Победители одноименного грантового конкурса приступят к посадке деревьев на территории города.