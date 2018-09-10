Выборы в Приангарье: предварительные итоги

В Иркутской области 9 сентября прошли выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Иркутской области (на 1:53 иркутского времени), во всех округах сложилась разная обстановка.
Округ №1
Нина Чекотова, генеральный директор ООО «Чекотова П.А. Фортуна» («Единая Россия») – 7490 голосов;
Сергей Чупров, профессор кафедры менеджмента, маркетинга и сервиса БГУ (КПРФ) – 6560 голосов;
Антон Дутов, студент 4 курса ИРНИТУ (ЛДПР) – 1419 голосов;
Ярослав Мещеряков, ведущий инженер технического отдела Управления автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск («Справедливая Россия») – 1220 голосов;
Василий Антонов, безработный из Ленинградской области (КПСС), – 449 голосов;
Дмитрий Борисов, замруководителя ИП «Пуляров», («Гражданская Платформа»),– 621 голос;
Александр Малышко, безработный из Иркутска («Родина»), – 299 голосов.
Округ №2
Александр Битаров, гендиректор «Благотворительного фонда поддержки гражданских инициатив «Новый Город» («Гражданская Платформа»), – 4969 голосов;
Александр Друзенко , начальник территориального управления департамента по экспертно-методической работе Ассоциации СРО «Балтийское объединение проектировщиков» («Справедливая Россия»), – 2053 голоса;
Александр Клюев, генерального директора ООО «РЕГИОН-Т» (КПСС) – 1849 голосов;
Денис Кулагин, заведующий отделом по спорту муниципального казённого учреждения Ушаковского муниципального образования «Культурно-спортивный комплекс» (ЛДПР), –1594 голоса;
Александр Квасов, исполнительного директора Некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки гражданских инициатив «Новый Город» («Единая Россия»), –1200 голосов;
Виктория Мурсалова, домохозяйка («Родина»), – 610 голосов.
Округ №3
Антон Красноштанов, генеральный директор ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой»(«Единая Россия»), – 9132 голоса;
Сергей Банько, заместитель генерального директора ООО «СМ-Комплект» (КПРФ), – 6648 голосов;
Игорь Зуев, пенсионер («Справедливая Россия»), – 2397 голосов;
Светлана Любенкова, начальник отдела по социальной политике и культуре администрации Ушаковского муниципального образования (ЛДПР), – 1716 голосов;
Николай Андреев, домохозяин («Гражданская Платформа»), – 453 голоса;
Владимир Кустов, безработный (КПСС), – 276 голосов.
Округ №4
Антон Романов, председатель Иркутской городской физкультурно-просветительской общественной организации «Школа Романова» (КПРФ), – 8514 голосов;
Александр Ханхалаев, заместитель председателя думы Иркутска («Единая Россия»), – 5464 голоса;
Александр Шевченко, водитель в Иркутской областной филармонии (ЛДПР), – 1629 голосов;
Павел Деранжулин, начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью в Иркутском государственном аграрном университете имени Ежевского («Справедливая Россия»),– 1503 голоса;
Николай Игнатьев, пенсионер («Гражданская Платформа») –1149 голосов;
Ирина Губанова, генеральный директор ООО «Ювента» (КПСС) – 581 голос.
Округ №5
Виктор Кондрашов, заместитель председателя правительства Иркутской области (КПРФ), – 2728 голосов;
Андрей Лабыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области («Единая Россия»), – 2296 голосов;
Татьяна Шмыкова, ведущий специалист отдела социальной политики и культуры в администрации Ушаковского муниципального образования (ЛДПР), – 674 голоса;
Павел Матвеев, специалист по межнациональным вопросам, профилактике экстремизма и терроризма в ИРНИТУ («Справедливая Россия»), – 667 голосов;
Данила Зотт, директор в Иркутской областной коллегии адвокатов «Щит» («Гражданская Платформа»), – 266 голосов;
Виктора Кондрашов пенсионер («Родина»), – 261 голос.
Округ №6
Главврач Ангарской городской больницы №1 Иван Крывовязый (КПРФ), – 9344 голоса;
Директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» Александр Алексеев(«Единая Россия»), – 5515 голосов;
Менеджер по развитию в ООО «Топливная группа Кристалл» Дмитрий Тютрин (ЛДПР), – 1748 голосов;
Начальник службы контроля МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» Михаил Нецветаев («Родина»), – 533 голоса.
Округ №7
Евгений Сарсенбаев, директор ООО «Сарсенбаев»(КПРФ), – 8700 голосов;
Сергей Шарков, директор ОАО «Автоколонна 1948» («Единая Россия»), – 8414 голосов;
Татьяна Данильцева , педагог-организатор Детско-юношеского центра «Перспектива» (ЛДПР), – 1806 голосов;
Павел Жуков, гендиректор ООО «СтройКвартал» («Справедливая Россия») – 856 голосов;
Любовь Волокитина, гендиректор ООО «Пассажирская транспортная компания» («Гражданская Платформа»), – 792 голоса;
Виктор Боклаженко, заместитель генерального директора в ООО «Автомобильное снабжение» (КПСС)– 590 голосов;
Валерий Рихтер, руководитель службы снабжения ООО «Станция технического обслуживания» («Родина»), – 341 голос.
Округ №8
Александр Белов, гендиректор ООО Сельскохозяйственной производственной компании «АгроБайкал» (КПРФ), – 9947 голосов;
Алексей Тенигин, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в Шелехове («Единая Россия»), –4772 голоса;
Марина Комарова, доцент кафедры государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ («Справедливая Россия»), – 2226 голосов;
Наталья Каменьщикова, пенсионерка (ЛДПР) – 1881 голос;
Екатерина Денискина, оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» (КПСС), – 1053 голоса;
Евгений Курсов, директор ООО «Кайлас» («Гражданская Платформа»),–291 голос.
Округ №9
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Андрей Андреев, директор по перспективному развитию АО «Международный Аэропорт Иркутск» (КПРФ) – 3990 голосов;
Георгий Любенков, директор ООО «Элегант-Логика» (ЛДПР) – 3355 голосов;
Сергей Коноплев, директор филиала ТЭЦ -6 ПАО «Иркутскэнерго» («Единая Россия»), – 2961 голос;
Виктор Сивков, заместитель генерального директора ООО «УК Жилищный трест Братска» («Справедливая Россия»), – 980 голосов;
Тимофей Форсов, главный специалист гуманитарного отдела в КПСС (КПСС), – 243 голоса;
Александр Егоров, студент Московского педагогического государственного университета («Гражданская Платформа») – 224 голоса.
Округ №10
Светлана Петрук, генеральный директор ООО «ПКК» («Справедливая Россия») – 6466 голосов;
Виталий Шуба, сенатор Совета Федерации («Единая Россия»), – 2933;
Олег Попов, директора по развитию ООО «Компания Попофф» (ЛДПР), – 3217 голосов;
Ирина Кушнарева, инструктор регионального отдела в КПСС (КПСС), – 2765 голосов.