Выборы в Приангарье: предварительные итоги

В Иркутской области 9 сентября прошли выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Иркутской области (на 1:53 иркутского времени), во всех округах сложилась разная обстановка.

Фото: vnd12.ru

Округ №1

Нина Чекотова, генеральный директор ООО «Чекотова П.А. Фортуна» («Единая Россия») – 7490 голосов;

Сергей Чупров, профессор кафедры менеджмента, маркетинга и сервиса БГУ (КПРФ) – 6560 голосов;

Антон Дутов, студент 4 курса ИРНИТУ (ЛДПР) – 1419 голосов;

Ярослав Мещеряков, ведущий инженер технического отдела Управления автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск («Справедливая Россия») – 1220 голосов;

Василий Антонов, безработный из Ленинградской области (КПСС), – 449 голосов;

Дмитрий Борисов, замруководителя ИП «Пуляров», («Гражданская Платформа»),– 621 голос;

Александр Малышко, безработный из Иркутска («Родина»), – 299 голосов.

Округ №2

Александр Битаров, гендиректор «Благотворительного фонда поддержки гражданских инициатив «Новый Город» («Гражданская Платформа»), – 4969 голосов;

Александр Друзенко , начальник территориального управления департамента по экспертно-методической работе Ассоциации СРО «Балтийское объединение проектировщиков» («Справедливая Россия»), – 2053 голоса;

Александр Клюев, генерального директора ООО «РЕГИОН-Т» (КПСС) – 1849 голосов;

Денис Кулагин, заведующий отделом по спорту муниципального казённого учреждения Ушаковского муниципального образования «Культурно-спортивный комплекс» (ЛДПР), –1594 голоса;

Александр Квасов, исполнительного директора Некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки гражданских инициатив «Новый Город» («Единая Россия»), –1200 голосов;

Виктория Мурсалова, домохозяйка («Родина»), – 610 голосов.

Округ №3

Антон Красноштанов, генеральный директор ООО «Финансово-строительная компания «ДомСтрой»(«Единая Россия»), – 9132 голоса;

Сергей Банько, заместитель генерального директора ООО «СМ-Комплект» (КПРФ), – 6648 голосов;

Игорь Зуев, пенсионер («Справедливая Россия»), – 2397 голосов;

Светлана Любенкова, начальник отдела по социальной политике и культуре администрации Ушаковского муниципального образования (ЛДПР), – 1716 голосов;

Николай Андреев, домохозяин («Гражданская Платформа»), – 453 голоса;

Владимир Кустов, безработный (КПСС), – 276 голосов.

Округ №4

Антон Романов, председатель Иркутской городской физкультурно-просветительской общественной организации «Школа Романова» (КПРФ), – 8514 голосов;

Александр Ханхалаев, заместитель председателя думы Иркутска («Единая Россия»), – 5464 голоса;

Александр Шевченко, водитель в Иркутской областной филармонии (ЛДПР), – 1629 голосов;

Павел Деранжулин, начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью в Иркутском государственном аграрном университете имени Ежевского («Справедливая Россия»),– 1503 голоса;

Николай Игнатьев, пенсионер («Гражданская Платформа») –1149 голосов;

Ирина Губанова, генеральный директор ООО «Ювента» (КПСС) – 581 голос.

Округ №5

Виктор Кондрашов, заместитель председателя правительства Иркутской области (КПРФ), – 2728 голосов;

Андрей Лабыгин, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области («Единая Россия»), – 2296 голосов;

Татьяна Шмыкова, ведущий специалист отдела социальной политики и культуры в администрации Ушаковского муниципального образования (ЛДПР), – 674 голоса;

Павел Матвеев, специалист по межнациональным вопросам, профилактике экстремизма и терроризма в ИРНИТУ («Справедливая Россия»), – 667 голосов;

Данила Зотт, директор в Иркутской областной коллегии адвокатов «Щит» («Гражданская Платформа»), – 266 голосов;

Виктора Кондрашов пенсионер («Родина»), – 261 голос.

Округ №6

Главврач Ангарской городской больницы №1 Иван Крывовязый (КПРФ), – 9344 голоса;

Директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» Александр Алексеев(«Единая Россия»), – 5515 голосов;

Менеджер по развитию в ООО «Топливная группа Кристалл» Дмитрий Тютрин (ЛДПР), – 1748 голосов;

Начальник службы контроля МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» Михаил Нецветаев («Родина»), – 533 голоса.

Округ №7

Евгений Сарсенбаев, директор ООО «Сарсенбаев»(КПРФ), – 8700 голосов;

Сергей Шарков, директор ОАО «Автоколонна 1948» («Единая Россия»), – 8414 голосов;

Татьяна Данильцева , педагог-организатор Детско-юношеского центра «Перспектива» (ЛДПР), – 1806 голосов;

Павел Жуков, гендиректор ООО «СтройКвартал» («Справедливая Россия») – 856 голосов;

Любовь Волокитина, гендиректор ООО «Пассажирская транспортная компания» («Гражданская Платформа»), – 792 голоса;

Виктор Боклаженко, заместитель генерального директора в ООО «Автомобильное снабжение» (КПСС)– 590 голосов;

Валерий Рихтер, руководитель службы снабжения ООО «Станция технического обслуживания» («Родина»), – 341 голос.

Округ №8

Александр Белов, гендиректор ООО Сельскохозяйственной производственной компании «АгроБайкал» (КПРФ), – 9947 голосов;

Алексей Тенигин, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в Шелехове («Единая Россия»), –4772 голоса;

Марина Комарова, доцент кафедры государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ («Справедливая Россия»), – 2226 голосов;

Наталья Каменьщикова, пенсионерка (ЛДПР) – 1881 голос;

Екатерина Денискина, оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» (КПСС), – 1053 голоса;

Евгений Курсов, директор ООО «Кайлас» («Гражданская Платформа»),–291 голос.

Округ №9

Андрей Андреев, директор по перспективному развитию АО «Международный Аэропорт Иркутск» (КПРФ) – 3990 голосов;

Георгий Любенков, директор ООО «Элегант-Логика» (ЛДПР) – 3355 голосов;

Сергей Коноплев, директор филиала ТЭЦ -6 ПАО «Иркутскэнерго» («Единая Россия»), – 2961 голос;

Виктор Сивков, заместитель генерального директора ООО «УК Жилищный трест Братска» («Справедливая Россия»), – 980 голосов;

Тимофей Форсов, главный специалист гуманитарного отдела в КПСС (КПСС), – 243 голоса;

Александр Егоров, студент Московского педагогического государственного университета («Гражданская Платформа») – 224 голоса.

Округ №10

Светлана Петрук, генеральный директор ООО «ПКК» («Справедливая Россия») – 6466 голосов;

Виталий Шуба, сенатор Совета Федерации («Единая Россия»), – 2933;

Олег Попов, директора по развитию ООО «Компания Попофф» (ЛДПР), – 3217 голосов;

Ирина Кушнарева, инструктор регионального отдела в КПСС (КПСС), – 2765 голосов.