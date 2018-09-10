В Госдуме РФ начинается неделя ИГУ

Сегодня, 10 сентября, начинается московская неделя Иркутского государственного университета, в рамках которой в Государственной Думе Российской Федерации пройдут два мероприятия, значимых не только для ИГУ, но и для всего региона.

Сегодня в Госдуме начинает экспонироваться выставка «Иркутский государственный университет: 100 лет высшему образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». Завтра, 11 сентября, пройдет торжественное открытие, закрытие – 14 сентября.

По информации пресс-службы вуза, на выставке будет представлена информация об ИГУ как о крупном образовательном комплексе и ведущем научном центре байкальского региона. Мероприятие направлено на привлечение внимания к теме 100-летия высшего образования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также к научным достижениям ученых и преподавателей Иркутского государственного университета, их вкладу в развитие Прибайкальского региона и России.



Вторым мероприятием московской недели ИГУ 13 сентября станет круглый стол «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах». Участие в круглом столе примут представители Иркутского государственного университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Иркутского научного центра СО РАН, правительства Иркутской области, Минобрнауки России и депутаты Госдумы от Байкальского региона. Участниками планируется обсудить создание в Иркутске международного научно-образовательного центра «Байкал», ориентированного на изучение и обучение по экологической направленности, построению «зеленой» экономики, разработке и внедрению ресурсосберегающих технологий, новых материалов, медицинских технологий и т.п. Базовыми учреждениями данного научно-образовательного комплекса предполагаются ИГУ, ИРНИТУ и ИНЦ СО РАН.

– Уверен, что круглый стол станет хорошей дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов создания международного научно-образовательного центра «Байкал». Данная тема чрезвычайно актуальна не только для всего научного и образовательного сообщества Иркутской области, но и для всего региона, а в глобальном смысле, в свете Указа президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и для всей страны, – отметил глава ИГУ Игорь Бычков.

По итогам круглого стола будет принята резолюция с конкретными решениями и рекомендациями участников.