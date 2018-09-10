Андрей Кохан назначен на должность регионального директора ОО «Калининградский» ПАО «Промсвязьбанк»

Андрей Кохан назначен на должность регионального директора офиса «Калининградский» Промсвязьбанка. На новой позиции он будет отвечать за развитие всех направлений бизнеса банка в самом западном регионе.
Опыт работы Андрея в банковской сфере – более 20 лет. С 1998 по 2004 годы он работал в подразделениях Сбербанка и Промстройбанка в Калининграде. С сентября 2004 по февраль 2010 года прошел карьерный путь от ведущего специалиста клиентского отдела до начальника отдела регионального бизнеса в филиале ОАО «Банк внешней торговли» в Калининграде. С февраля 2011 по июнь 2014 года работал в калининградском Промсвязьбанке заместителем регионального директора. С июня 2014 по апрель 2016 года занимал должность директора операционного офиса ОАО «Банка Москвы». Последние 2 года возглавлял АКБ «Российский капитал» (ПАО) в Калининграде.
«Промсвязьбанк – системообразующий, универсальный, государственный и клиентоориентированный банк. Я рад вернуться и возглавить его команду. Уверен, что мой солидный опыт работы в банковской сфере и понимание потребностей клиентов позволят Промсвязьбанку не только удержать завоеванные позиции на финансовом рынке Калининграда, но и стать еще более заметным игроком. Перед нами стоят амбициозные задачи по расширению клиентской базы, повышения финансовых результатов, а также продвижения продуктов и бренда ПСБ в регионе», - говорит Андрей Кохан.