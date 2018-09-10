250 тысяч рублей потеряла ангарчанка, пытаясь купить криптовалюту

35-летняя местная жительница Ангарска обратилась в дежурную часть полиции с заявлением от о том, что она стала жертвой мошенников.

В одном из популярных мессенджеров незнакомый мужчина предложил потерпевшей инвестировать крупную сумму в покупку криптовалюты. Обсудив все условия сделки, женщина перевела на его счет более 250 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, телефон лжепродавца зарегистрирован в Новосибирской области и в настоящее время заблокирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Проводится расследование.