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Азиатский онлайн-ритейл к 2025 году изменит мировой складской рынок

11 сентября 2018

Международная консалтинговая компания Knight Frank презентует обновление ежегодного аналитического отчета Wealth Report. Специалисты компании выделили самые существенные факторы развития мирового рынка складской недвижимости в перспективе до 2025 года.

За последние пять лет глобальные инвестиции в промышленную и логистическую собственность удвоились, достигнув в 2017 году в общей сложности 126 млрд долл. В секторе, традиционно ценном за стабильный доход, в последнее время наблюдается динамичный рост капитала, особенно за счет представителей онлайн-ритейла.

Интерес к сегменту исходит от самых разных инвесторов, начиная от частных инвестиционных и институциональных фондов до частных лиц и семей. Портфельные сделки становятся все более распространенными среди крупных инвесторов, поскольку они ищут крупномасштабные активы.

На западных рынках рост интернет-шоппинга является одним из ключевых факторов, стимулирующих этот, по-видимому, «ненасытный аппетит», поскольку спрос на современные распределительные объекты продолжает расти. В Европе прогнозируется рост арендной платы для сектора, так как количество объектов недостаточно, а спрос высок.

Особенный скачок ожидается на азиатских рынках. Стоит отметить предполагаемый рост объема розничного рынка электронной коммерции в Индонезии. В 2015 году этот показатель в стране составлял 1,7 млрд долларов, а к 2025 году предполагается рост в 27 раз. В других странах Юго-Восточной Азии также ожидается существенный прирост к 2025 году: в Мьянме показатель повысится с 1 до 8,2 млрд долларов; в Таиланде с 0,9 до 11,1; во Вьетнаме с 0,4 до 7,5; в Сингапуре с 1 до 5,4; на Филиппинах c 0,5 до 9,7 млрд долларов. Однако рынок индустриальной недвижимости сталкивается и с более разнообразным сочетанием инвестиционных стимулов. Эти драйверы охватывают глобальную торговлю, рост производства и новые возможности в области инфраструктуры.

Китай движется вверх по цепочке создания стоимости

На мировой складской рынок существенно влияет экономический рост Китая за последние 30 лет, который в значительной степени основывается на его статусе мастерской мира. Сегодня конечная цель заключается в том, чтобы Китай конкурировал во всем мире в области производства инновационных технологий. Современные объекты логистики и высокотехнологичные бизнес-парки ищут больше инвестиций для модернизации существующих и регенерации старых заброшенных объектов.

Электронная коммерция в Юго-Восточной Азии

Фрагментированный рынок, отсутствие простых онлайн-методов оплаты и устоявшаяся культура торговых центров дает понять, что электронная торговля еще не имела такого же сильного воздействия в Юго-Восточной Азии, которое она имеет в других регионах. Alibaba и Tencent активно инвестируют в Юго-Восточную Азию и внедряют трансграничные платежные решения. Это идет на пользу развитию онлайн-методов оплаты, а поскольку рынок розничной торговли уже осуществляет большую часть своей деятельности в режиме онлайн, спрос на современное логистическое складирование в непосредственной близости от крупных городских центров и транспортных связей будет расти.

Китайская инициатива «Один пояс, один путь»

Экспериментальная инициатива «Один пояс, один путь», суть которой заключается в создании новой модели международного сотрудничества и развития двусторонних и многосторонних структур взаимодействия с участием Китая, уже оказала влияние на рынки в евразийском регионе и привела к инвестициям в транспортные связи, электростанции и экономические зоны в интересах китайских подрядчиков. Благодаря этому недорогое производство получит стимул переместиться в Юго-Восточную Азию и Африку. Новые транспортные связи предоставят значительные возможности в секторе логистики и складской недвижимости по мере модернизации цепочек поставок.

США vs Китай

Торговая напряженность между США и Китаем в 2018 году заставила некоторые компании пересмотреть свои стратегии и риски. Производители, которые могут столкнуться с повышенными тарифами, скорректировали свои цепочки поставок. Если ситуация ухудшится, это может привести к тому, что бизнес будет стремиться избежать потенциальных тарифов путем офшоринга или аутсорсинга, что может негативно повлиять на экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, как следствие на интерес инвесторов к индустриальной недвижимости.

Налоговая реформа в Индии

В 2017 году в Индии была проведена крупнейшая в истории страны реформа, затронувшая налоги на товары и услуги. В результате ценовые разрывы были сокращены, а контрольно-пропускные пункты прекратили свое существование. Это привело к более быстрому распределению товаров и снижению уровня запасов и, в свою очередь, к усилению спроса на склады компаниями, стремящимися усилить эффект масштаба. Результатом стало увеличение консолидации складов и рост интереса инвесторов.

Комментирует Сергей Кузичев, директор департамента складской недвижимости Knight Frank: «Если говорить о пересечении мировых и российских трендов на рынке индустриальной недвижимости, то однозначно можно сказать о влиянии растущего сегмента онлайн-торговли. За последние 5 лет рынок складской недвижимости в России вырос более чем на 30%. Например, если по итогам 2013 года общий объем предложения складов класса А и В в России составлял около 15,3 млн кв. м, то по итогам 2017 года он достиг 23 млн кв. м. Активно меняются структура спроса: если раньше доля розничной торговли формировала как минимум 50% от общего объема, то на текущий момент ситуация изменилась, так как некоторые ритейлеры стали активно развивать online-форматы. Если по итогам 2013 года доля online-торговли в структуре спроса на склады в Московском регионе составляла около 7%, то по итогам 2017 года данный показатель увеличился до 26%. Такое сильное увеличение прежде всего связано с крупными сделками компаний “Утконос” и Wildberries, заключенными в 2017 году. Изменение модели потребительского поведения стимулирует и конечных пользователей, и инвесторов увеличивать инвестиции в складскую недвижимость: значение склада как важной части бизнес-процессов неуклонно возрастает особенно на фоне определенного снижения популярности традиционного oффлайн сегмента розничной торговли».


/ СИА /
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