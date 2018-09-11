Азиатский онлайн-ритейл к 2025 году изменит мировой складской рынок

Международная консалтинговая компания Knight Frank презентует обновление ежегодного аналитического отчета Wealth Report. Специалисты компании выделили самые существенные факторы развития мирового рынка складской недвижимости в перспективе до 2025 года.

За последние пять лет глобальные инвестиции в промышленную и логистическую собственность удвоились, достигнув в 2017 году в общей сложности 126 млрд долл. В секторе, традиционно ценном за стабильный доход, в последнее время наблюдается динамичный рост капитала, особенно за счет представителей онлайн-ритейла.

Интерес к сегменту исходит от самых разных инвесторов, начиная от частных инвестиционных и институциональных фондов до частных лиц и семей. Портфельные сделки становятся все более распространенными среди крупных инвесторов, поскольку они ищут крупномасштабные активы.

На западных рынках рост интернет-шоппинга является одним из ключевых факторов, стимулирующих этот, по-видимому, «ненасытный аппетит», поскольку спрос на современные распределительные объекты продолжает расти. В Европе прогнозируется рост арендной платы для сектора, так как количество объектов недостаточно, а спрос высок.

Особенный скачок ожидается на азиатских рынках. Стоит отметить предполагаемый рост объема розничного рынка электронной коммерции в Индонезии. В 2015 году этот показатель в стране составлял 1,7 млрд долларов, а к 2025 году предполагается рост в 27 раз. В других странах Юго-Восточной Азии также ожидается существенный прирост к 2025 году: в Мьянме показатель повысится с 1 до 8,2 млрд долларов; в Таиланде с 0,9 до 11,1; во Вьетнаме с 0,4 до 7,5; в Сингапуре с 1 до 5,4; на Филиппинах c 0,5 до 9,7 млрд долларов. Однако рынок индустриальной недвижимости сталкивается и с более разнообразным сочетанием инвестиционных стимулов. Эти драйверы охватывают глобальную торговлю, рост производства и новые возможности в области инфраструктуры.

Китай движется вверх по цепочке создания стоимости

На мировой складской рынок существенно влияет экономический рост Китая за последние 30 лет, который в значительной степени основывается на его статусе мастерской мира. Сегодня конечная цель заключается в том, чтобы Китай конкурировал во всем мире в области производства инновационных технологий. Современные объекты логистики и высокотехнологичные бизнес-парки ищут больше инвестиций для модернизации существующих и регенерации старых заброшенных объектов.

Электронная коммерция в Юго-Восточной Азии

Фрагментированный рынок, отсутствие простых онлайн-методов оплаты и устоявшаяся культура торговых центров дает понять, что электронная торговля еще не имела такого же сильного воздействия в Юго-Восточной Азии, которое она имеет в других регионах. Alibaba и Tencent активно инвестируют в Юго-Восточную Азию и внедряют трансграничные платежные решения. Это идет на пользу развитию онлайн-методов оплаты, а поскольку рынок розничной торговли уже осуществляет большую часть своей деятельности в режиме онлайн, спрос на современное логистическое складирование в непосредственной близости от крупных городских центров и транспортных связей будет расти.

Китайская инициатива «Один пояс, один путь»

Экспериментальная инициатива «Один пояс, один путь», суть которой заключается в создании новой модели международного сотрудничества и развития двусторонних и многосторонних структур взаимодействия с участием Китая, уже оказала влияние на рынки в евразийском регионе и привела к инвестициям в транспортные связи, электростанции и экономические зоны в интересах китайских подрядчиков. Благодаря этому недорогое производство получит стимул переместиться в Юго-Восточную Азию и Африку. Новые транспортные связи предоставят значительные возможности в секторе логистики и складской недвижимости по мере модернизации цепочек поставок.

США vs Китай

Торговая напряженность между США и Китаем в 2018 году заставила некоторые компании пересмотреть свои стратегии и риски. Производители, которые могут столкнуться с повышенными тарифами, скорректировали свои цепочки поставок. Если ситуация ухудшится, это может привести к тому, что бизнес будет стремиться избежать потенциальных тарифов путем офшоринга или аутсорсинга, что может негативно повлиять на экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, как следствие на интерес инвесторов к индустриальной недвижимости.

Налоговая реформа в Индии

В 2017 году в Индии была проведена крупнейшая в истории страны реформа, затронувшая налоги на товары и услуги. В результате ценовые разрывы были сокращены, а контрольно-пропускные пункты прекратили свое существование. Это привело к более быстрому распределению товаров и снижению уровня запасов и, в свою очередь, к усилению спроса на склады компаниями, стремящимися усилить эффект масштаба. Результатом стало увеличение консолидации складов и рост интереса инвесторов.

Комментирует Сергей Кузичев, директор департамента складской недвижимости Knight Frank: «Если говорить о пересечении мировых и российских трендов на рынке индустриальной недвижимости, то однозначно можно сказать о влиянии растущего сегмента онлайн-торговли. За последние 5 лет рынок складской недвижимости в России вырос более чем на 30%. Например, если по итогам 2013 года общий объем предложения складов класса А и В в России составлял около 15,3 млн кв. м, то по итогам 2017 года он достиг 23 млн кв. м. Активно меняются структура спроса: если раньше доля розничной торговли формировала как минимум 50% от общего объема, то на текущий момент ситуация изменилась, так как некоторые ритейлеры стали активно развивать online-форматы. Если по итогам 2013 года доля online-торговли в структуре спроса на склады в Московском регионе составляла около 7%, то по итогам 2017 года данный показатель увеличился до 26%. Такое сильное увеличение прежде всего связано с крупными сделками компаний “Утконос” и Wildberries, заключенными в 2017 году. Изменение модели потребительского поведения стимулирует и конечных пользователей, и инвесторов увеличивать инвестиции в складскую недвижимость: значение склада как важной части бизнес-процессов неуклонно возрастает особенно на фоне определенного снижения популярности традиционного oффлайн сегмента розничной торговли».