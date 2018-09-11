Рубль в аутсайдерах

Рубль в начале новой рабочей недели остается в аутсайдерах. Доллар США днем в понедельник пробил планку в 70 руб. и держится выше. К настоящему времени торги идут около 70,27 руб. за доллар. Евро с легкостью преодолел планку в 81,00 руб. и стоит сейчас 81,35 руб. Эти пороговые значения носят в большей степени психологический характер. Чем слабее рубль, тем больше вероятности, что монетарные власти вот-вот выступят с вербальными интервенциями и попытаются удержать нацвалюту от нового провала. Шансы на успех есть, но они не очень большие.

В этом свете заседание ЦБ в пятницу, 14 сентября, представляет особенный интерес. Курсы Банка России на завтра, 11 сентября, повышены в обоих случаях и составляют 69,02 руб. (+77 копеек) за американский доллар и 80,35 руб. (+99 копеек) за евровалюту.

Стоит напомнить, почему рубль так стремительно теряет позиции и из-за чего он обновил минимумы двух с половиной лет. Инвесторы все серьезнее относятся к риску ужесточения пакетов антироссийских санкций, причем как со стороны ЕС, так и со стороны США. Это же подтверждает массовая распродажа ОФЗ, весьма доходного продукта, но с большим уровнем геополитического риска.

Сырьевой рынок в начале недели держится в «зеленой» зоне. Баррель североморского сырья Brent стоит $77,29 (+0,6%), легкая техасская нефть WTI торгуется по $68,09 и дорожает на полпроцента. Некоторая стабилизация доллара США позволяет сырьевым котировкам выровняться и оставаться в плюсе.

Доллар США завершит день в пределах 70,00-70,55 руб., евро финиширует в границах 81,00-81,65 руб. Девальвация ли это? Конечно, да.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари