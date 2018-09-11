«Попробовать на ком-то, кого не жалко». Петр Щедровицкий об истории, росте производительности труда и новых технологиях

10 сентября Петр Щедровицкий прочитал в Иркутске первую из двух лекций на тему «Иркутск 2035: как обеспечить включение города-миллионника в новую мировую систему разделения труда». Приводим избранные цитаты из первой лекции и готовимся получить ответы на вопросы: есть ли у Иркутска реальная возможность стать городом-миллионником, и что именно для этого нужно?

Фото: С. Маяренков

Вызовы взрывного роста

– В 2012г. немцы году в форме аналитического доклада заявили о том, как они видят и вызовы новой промышленной революции, и свою форму участия в формировании технологической платформы будущего промышленного развития. Они сказали: если паровой двигатель в течение 60 лет своего доминирования в качестве ключевого элемента технологической платформы первой промышленной революции давал в год 0,3% роста производительности труда, то новый пакет технологий, будет давать ежегодно в ближайшие 50 лет рост в 1,5%. Это суть того вызова, который нам предстоит. Вызов со стороны взрывного роста производительности труда приведет к полному пересмотру как экономических, так и геополитических позиций.

Фото: Н. Новикова

Три коридора

– Есть, как минимум, три технологических коридора, по которым пойдет движение. Первый – "всё в цифру". Он сегодня находится в пике развертывания. В последние два года об этом говорят на высшем уровне и у нас, и в других странах. Но это только начало, потому что лет через 10-15 произойдет взрыв в области новых материалов. Их применение войдет в стадию масштабирования.

Новые материалы радикально изменят промышленный ландшафт. Как следствие, мы получим возможность выстроить умные системы управления, пронизать все управление чипами, связать коммуникации между собой, минуя человека, и тем самым обеспечить еще один шаг в повышении производительности труда и изменения характера и размещения производственных процессов. Полное развертывание инфраструктур – горизонт 50-го года.

Догнать и перегнать Форда

– Генри Форд запустил 1 декабря 1913 года конвейер, в 1914 году сделал рывок по производительности труда, увеличив производство автомобилей условно с двух до двадцати, а все остальные предприятия в это время тормозили… При этом Форд не скрывал свою деятельность, всех пускал на производство, давал фотографировать и вообще вел большую просветительскую работу среди предпринимателей. И, несмотря на это, даже самые лучшие автомобильные компании в Америке потратили 10-15 лет, чтобы догнать Форда, а большинство предприятий не смогли освоить его систему разделения труда и обанкротились. Я привожу этот пример, когда пытаюсь объяснить, что ссылки на то, что «люди не те, законы не те, политические институты не те, бла-бла-бла», не стоят и копейки в базарный день. Одна и та же страна – США, одни и те же рабочие, одни и те же законы и институты.

Фото: Н. Новикова

Синхронизировать темп перемен с темпом приспособления к ним

– Успех определяется тем, в какой степени темп перемен синхронизирован с темпом приспособления к переменам. Если они синхронизированы – вы прошли в это игольное ушко, и вы в лидерах. Если они рассинхронизируются, то наступает социальный катаклизм. В истории человечества это происходило неоднократно.

Хорошо учиться на чужих ошибках

– История – это не то, что было, а то, что может быть еще хотя бы один раз. Поэтому когда мы смотрим из сегодняшнего дня на политику самоопределения, решений, ошибок – мы учимся. Хорошо учиться на чужих ошибках. Мне нравится одна байка, не знаю, правда это, или нет. Когда Бисмарку попал в руки том «Капитала» Маркса, он прочитал его и сказал: «Интересная теория. Хорошо бы попробовать на ком-то, кого не жалко. Например, на русских».

Фото: Н. Новикова

Дискуссия мотыльков или попытка изменений

– Мы можем занять позицию, что смена промышленных революций – естественный процесс, роль человека минимальна, а наши разговоры о промышленных революциях, неважно, о прошлых или о той, к которой мы хотим подключиться сейчас, подобны дискуссии мотыльков о природе пламени свечи. Тогда нужно просто встать и разойтись, не проводить никаких обсуждений и ждать, как сложатся обстоятельства.

Я сторонник другой точки зрения: я считаю, что история – это человеческая деятельность, сочетание естественных и искусственных факторов, планирование, проектирование, управление, попытка осуществить изменения.

Продолжение следует...

Возможно ли в Иркутске, учитывая проблему пространственной организации территории, создание современных технологических компаний, включенных в мировую систему разделения труда? Возможно ли создать город, использующий технологии новой промышленной революции? Какова роль технологий мышления в новой индустриализации? В чем заключается проблема естественного и искусственного в деятельности предпринимателя?

На эти вопросы вы получите ответы уже сегодня, 11 сентября, в 18:00 на второй лекции Петра Щедровицкого. Приходите по по адресу ул. Нижняя Набережная, 10 в конференц-зал Сбербанка. Подробности можно узнать по ссылке или по телефону 740-747.

Это отличный повод переосмыслить стратегии своей компании в новом контексте, сверить свои планы с мировыми трендами.