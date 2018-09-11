ИНК и японская Toyo Engineering Corporation построят завод по производству полимеров в Иркутской области

10 сентября на Восточном экономическом форуме ООО «Иркутская нефтяная компания» (ООО «ИНК») и японская Toyo Engineering Corporation договорились о сотрудничестве в рамках реализации масштабного газового проекта российской компании. Церемония состоялась в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Подписи под соглашением поставили председатель совета директоров Toyo Engineering Corporation Масааки Ямагучи и официальный представитель ИНК Сергей Донской.

Согласно документу, российская нефтяная компания и инжиниринговая компания из Японии намерены в течение двух месяцев подписать комплексный контракт на инжиниринг и закупку оборудования для 1-го блока завода по производству полимеров (полиолефинов) – установки по производству этилена из этана, добываемого на месторождениях ИНК.

Завод, который будет построен в Усть-Кутском районе Иркутской области до 2023 года, станет первым в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он будет рассчитан на выпуск линейного полиэтилена низкой плотности – ЛПЭНП (LLDPE) и полиэтилена высокой плотности – ПЭВП (HDPE). Общий объем продукции составит не менее 650 000 тонн в год.

Общая стоимость проекта строительства завода по производству полимеров - около 175 млрд руб. На предприятии будут созданы 835 рабочих мест.

Председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов отметил, что партнёрство российской компании и японской корпорации будет способствовать выполнению указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части увеличения несырьевого экспорта (предполагаемый объём отгрузки несырьевой продукции на экспорт составит около $ 500 млн ежегодно).

Напомним, что завод по производству полимеров - третий этап масштабного газового проекта ИНК, реализуемого на севере Иркутской области. Общая стоимость всего проекта - 361 млрд руб.

Объекты первого этапа - установка подготовки природного и попутного нефтяного газа на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (УПППНГ), комплекс приёма, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в Усть-Куте, продуктопровод, соединяющий комплекс с Ярактинским месторождением, по которому перекачивается смесь газов - к настоящему времени готовы к работе в единой схеме. УПППНГ на месторождении была введена в эксплуатацию в ноябре 2017 года.

Одновременно продолжается строительство объектов 2 этапа - двух установок комплексной подготовки газа на Ярактинском месторождении, установки подготовки природного газа на Марковском месторождении и газофракционирующей установки в окрестностях Усть-Кута.

Иркутская нефтяная компания - крупный независимый холдинг, занимающийся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в регионах Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия). С начала 2000-х группа компаний ИНК направила на развитие месторождений и лицензионных участков, строительство инфраструктуры около 200 млрд рублей. За последние семь лет добыча группой жидкого углеводородного сырья увеличилась в семь раз до 8,5 млн тонн по итогам 2017 года. Компания входит в список 20 крупнейших компаний России по запасам углеводородного сырья. Численность персонала – более 7,5 тысяч.

ИНК является крупнейшим налогоплательщиком Иркутской области, в этом году, по прогнозам, ее доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов региона достигнет 12%.

С 2013 года компания реализует проект по эффективному освоению газовых запасов месторождений севера Иркутской области.

С момента основания в 1961 году Toyo Engineering Corporation реализовала широкий спектр проектов по всему миру, максимально полно используя свои знания и возможности в области инженерных решений и управления проектами.

Компания в течение почти 50 лет строила сначала в Советском Союзе, затем - в России и странах СНГ нефтеперерабатывающие заводы, установки по производству этилена и комплексы, производящие минеральные удобрения. В последнее время Toyo Engineering Corporation реализует крупные проекты в Татарстане (крупномасштабный проект НПЗ) и Туркменистане (проект газохимического комплекса). Начиная с 1966 года, компания возвела 45 установок получения этилена различной мощности по всему миру (в среднем - по одной установке в год).