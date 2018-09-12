40% авиапассажиров готовы доплачивать за питание на борту

За последние годы практически все российские авиакомпании отказались от горячего питания на коротких рейсах, заменив его сэндвичами и холодными закусками. При этом некоторые перевозчики уже предложили клиентам возможность заказывать дополнительное питание, а другие планируют развивать это направление в ближайшем будущем. Сервис OneTwoTrip провел опрос путешественников и выяснил, насколько им интересна такая услуга.

72% опрошенных признались, что скучают по тому времени, когда пассажиров всех рейсов кормили полноценным горячим питанием и говорят, что еда в самолете была для них была частью путешествия. При этом 40% респондентов хотят вернуться к такому формату перелетов и проявляют интерес к возможности заказать питание за дополнительную плату. На вопрос “готовы ли вы доплачивать за горячее питание на борту” ответ “скорее да” дали 35% участников, еще 5% настроены более решительно и ответили “однозначно да”.

61% давших положительный ответ участников опроса готовы потратить на еду не более 300 рублей, еще 28% — не более 500 рублей.

Опрос показал два фактора, стимулирующих интерес к платному питанию. Первый — неудовлетворенность пассажиров включенной в стоимость билетов едой. 77% респондентов характеризуют вкус предлагаемых авиакомпаниями бутербродов, сэндвичей и холодных закусок как “съедобно”. 43% едят их только тогда, когда очень голодны, а 6% отказываются вне зависимости от обстоятельств. Второй - потребность перекусить в путешествии все же остается высокой. Более половины респондентов отметили, что едят в аэропорту. А 26%, зная, что в самолете не будет еды, всегда берут какой-нибудь перекус из дома.

“Заказ дополнительного питания — распространенная в мировой практике услуга, которую начинают предлагать российские авиакомпании. Наш потребитель одновременно чувствителен и к цене, и к качеству сервиса, поэтому перевозчикам придется внимательно отнестись как к ценообразованию, так и к удобству заказа дополнительного питания”, — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.