Bloomberg: «Русал» готовится к сокращению производства из-за санкций США

«Русал» будет вынужден начать закрывать производственные линии уже в сентябре, если не сможет договориться с американским Минфин о продлении разрешения на бизнес-операции или снятии санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой источники.

Срок разрешения на бизнес-операции с «Русалом» истекает 23 октября. По информации издания, представители господина Дерипаски находятся в постоянном контакте с министерством финансов США. Однако признаков того, что они близки к соглашению, нет. «Русал» рискует остаться без контрактов на Международной алюминиевой конференции, которая состоится на этой неделе, если управление контроля зарубежных активов (OFAC) не прояснит свою позицию.

Напомним, 6 апреля США включили в санкционный список бизнесмена Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, в том числе «Русал». Американские власти дали понять, что могут снять санкции с «Русала», если господин Дерипаска избавится от контроля над компанией, однако ограничения до сих пор продолжают действовать.