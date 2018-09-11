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В Иркутске предприниматель лишился грузового тягача за двухмиллионный долг

11 сентября 2018

В Иркутске гражданин К. под расписку одолжил 2,3 млн рублей на развитие бизнеса предпринимателю Щ., занимающемуся транспортировкой топлива. Однако в установленные сроки заемщик не выполнил свои обязательства, и кредитор обратился в суд, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Исполнительный лист, выданный Свердловским районным судом г. Иркутска, в отношении индивидуального предпринимателя гражданина Щ. о взыскании с него задолженности в пользу гражданина К. поступил  в Свердловский отдел судебных приставов г. Иркутска.

В рамках возбужденного исполнительного производства должника уведомили о сроках для добровольного исполнения решения суда. Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на деньги на расчетном счете должника, ограничил в праве выезда за границу. Кроме того, был наложен арест на грузовой тягач с прицепом для перевозки топлива, находящийся в собственности должника. 

После оценки транспортное средство будет реализовано, а вырученные от его продажи денежные средства направлены на погашение задолженности перед гражданином К.


/ СИА /
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