Альфа-Банк нарастил объем инвестиционных кредитов в аграрном секторе на 20%

Альфа-Банк существенно увеличил объем инвестиционных кредитов агропромышленному сектору. По итогам 1 полугодия 2018 года рост портфеля составил свыше 20%, до 66 млрд рублей, что свидетельствует о конкурентных условиях кредитования и доверии сельхозтоваропроизводителей к Альфа-Банку как одному из ключевых финансовых партнеров отрасли.

Укреплению показателей также способствовало высокое качество экспертизы Альфа-Банка в агропромышленном комплексе. «Этот сектор определён как одно из приоритетных направлений корпоративной стратегии Альфа-Банка», — отметил старший банкир кредитной организации Борис Медовой.

Ключевая динамика связана с инвестпроектами в растениеводстве (+38%) и рыбохозяйственном комплексе (+15% к аналогичным показателям начала 2018 года). При этом наибольшую долю в сельскохозяйственном портфеле Альфа-Банка по-прежнему занимают животноводство (35%) и растениеводство (28%).

«Увеличение объема и доли „длинных“ инвестиционных кредитов отражает усиление позиций Альфа-Банка в агропромышленном секторе на долгосрочную перспективу. На текущий момент мы уже входим в пятерку лидеров по объемам льготного финансирования отрасли в рамках действующих госпрограмм. Потенциал дальнейшего роста за счет новых одобренных инвестпроектов оценивается в 130%», — подчеркнул Борис Медовой.

В текущем году Альфа-Банк также расширил линейку расчетных продуктов для сельскохозяйственных компаний, включая комплексные решения в сфере факторинга и управления кредиторской задолженностью: оптимизацию закупок, расчётов с кредиторами и государственными органами, сглаживание сезонной потребности в финансировании, снижение валютных рисков при импорте.

Напомним, по итогам 1 полугодия 2018 года, согласно отчетности по МСФО, корпоративный кредитный портфель Банковской группы «Альфа-Банк» до вычета резервов увеличился на 1,1% до 24 409 млн долларов США (без учета FX-эффекта — на 6,1%). По результатам первого полугодия 2018 года, она занимает позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. Капитал Банковской группы «Альфа-Банк» составляет свыше 7 млрд долларов США.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.