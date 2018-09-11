Банк «Открытие» запустил горячую линию на портале Банки.ру

На портале Банки.ру заработала горячая линия банка «Открытие». Теперь у клиентов кредитной организации есть возможность задать любые вопросы, связанные с продуктами или обслуживанием в «Открытии», и получить ответы от банка в режиме онлайн.

На вопросы посетителей портала отвечает старший вице-президент, руководитель блока клиентского сервиса Наталья Смирнова.

Вопрос специалисту можно сформулировать в специальной онлайн-форме, нажав на значок «Задать вопрос». Эксперт подготовит ответ в короткие сроки.

Раздел модерируют представители банка.