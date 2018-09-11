Банк «Союз» напоминает: остерегайтесь мошенников!

Департаментом по защите активов банка получена информация о том, что клиентам банка на мобильные телефоны приходят СМС-сообщения с недостоверной информацией о блокировке карты клиента и просьбой связаться для решения проблемы по определенному номеру телефона. Также могут поступать звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками банка, которые пытаются получить конфиденциальные данные вашей карты (полный номер карты / PIN-код и СVV ) или предлагают подойти к банкомату и совершить платежи для разблокировки карты.

Во избежание возможных несанкционированных операций по Вашим счетам, открытым в банке, просим Вас проявлять особую бдительность в предоставлении информации в отношении принадлежащих Вам банковских карт и Ваших персональных данных третьим лицам.

Банк обращает внимание, что СМС-сообщения клиентам от банка «Союз» приходят только от абонента «BankSoyuz».