Вебинар «7 грубых ошибок в работе с клиентами» и новая рубрика «Бизнес-тренды с Ольгой Касьян» — в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре «7 грубых ошибок в работе с клиентами», который состоится в пятницу, 14 сентября 2018 года, в 17:00.

Участие в онлайн-семинаре бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Вебинар проведет новый преподаватель Университета Борис Шпирт - эксперт в области клиентского сервиса и digital-продаж с 20-тилетним стажем. Борис занимается обучением выстраивания отношений с клиентами, продажам и эффективным переговорам. Автор книги-бестселлера «Отчаянные аккаунт-менеджеры: как работать с клиентами без стресса и проблем» (издательство «Альпина Паблишер», 2018 г.). В Университете он будет вести курс по взаимодействию с клиентам и продажам.

Основные вопросы первого вебинара:

лайфхаки, которые помогут уменьшить стресс и увеличить эффективность работы

популярные мифы о клиентоориентированности, негативно влияющие на работу

причины гибели ваших отношений с клиентом

что может сделать вашу работу неэффективной и свести к нулю все ваши старания

можно ли говорить клиенту «нет»?

как избежать ментальных ловушек, которые мешают строить отношения с клиентами

Кроме того, уже сегодня, 10 сентября 2018 года, стартует новая рубрика «Бизнес-тренды с Ольгой Касьян». Рубрика будет выходить один раз в месяц. В первом выпуске смотрите интервью с руководителем направления инновационных проектов предпринимательского сообщества СКОЛКОВО Юлией Раковой. Речь пойдет о трендах в маркетинге и стратегии взрывного роста Growth Hacking.

Первый выпуск смотрите на канале Университета бизнеса УРАЛСИБ.