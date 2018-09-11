Банк УРАЛСИБ получил оценку «Знак качества» на уровне А1 – Наивысший уровень качества услуг

Аналитическое агентство БизнесДром присвоило оценку «Знак качества» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на уровне А1. Оценка присвоена впервые.

«Знак качества» – унифицированная система оценки качества уровня потребительского сервиса финансовых организаций. Оценка призвана помочь потребителям лучше ориентироваться в том, какие финансовые организации предлагают лучший и надежный сервис, кто использует наиболее передовые практики и действительно предоставляет лучшее качество услуг.

В рамках оценки «Знак качества» экспертами производится анализ уровня раскрытия информации, условий типовых контрактов, системы управления и риск-менеджмента, уровня финансовой устойчивости, качества и удобства инфраструктуры клиентского сервиса, и других параметров.

Аналитики агентства при формировании отчета учитывали данные регулирующих и надзорных органов, отчеты кредитных рейтинговых агентств, информацию из открытых источников, отзывы на форумах и в «народных рейтингах», а также результаты контрольных закупок «тайных покупателей».

Ключевые выводы исследования – УРАЛСИБ является надежной организацией, его позиции в банковском секторе устойчивы, а клиентский сервис в Банке находится на очень высоком уровне. В ходе проверок, проведенных в формате «Тайный покупатель» потенциальные клиенты были удовлетворены консультациями как по телефону, так и в офисе. В целом отмечали приветливость и активность сотрудников. Готовность помогать и давать рекомендации была оценена на «отлично». Телефонные консультации были отмечены также как высококвалифицированные, клиентами была получена вся необходимая информация. В результате проверок потенциальные клиенты были готовы в будущем воспользоваться услугами организации и рекомендовать ее своим родным и близким, отмечается в аналитическом отчете.