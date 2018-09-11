Дальневосточный банк принял участие в праздновании Дня нефтяника в Ангарске

День работника нефтяной, газовой и топливной промышленности отметили в Ангарске в 8 сентября. По праву это событие считается общегородским, ведь, пожалуй, в каждой ангарской семье есть те, кто работал или продолжает трудиться в Ангарской нефтехимической компании. Градообразующее предприятие, крупнейшее в Иркутской области по переработке нефти, выпуску нефтепродуктов и нефтехимии при участии Дальневосточного банка организовало и провело ежегодный праздник.

На площади им. В. И. Ленина было многолюдно, погожий сентябрьский день добавил настроения. Череду мероприятий открыла масштабная спортивная площадка: в соревнованиях по гиревому спорту и армрестлингу, шахматам и шашкам, стритболу, настольному теннису и дартсу приняли участие и дети, и взрослые. Детвора состязалась за звание победителя в конкурсе рисунков на асфальте и в веселых стартах, а выставка садоводов никого не оставила равнодушным.

Многолетний партнер АНХК Дальневосточный банк, офис которого расположен в непосредственной близости от центральной площади, принял активное участие в Дне нефтяника: яркие брендированные шары и флажки в руках горожан дополняли атмосферу общего веселья.

— Совместная работа Дальневосточного банка и АО «АНХК» — это долгосрочные деловые отношения, построенные на уважении и доверии друг к другу. Мы приветствуем традиции корпоративной социальной ответственности Ангарской нефтехимической компании, высоко ценим достигнутый уровень взаимоотношений и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, — отметил управляющий офисом Дальневосточного банка в Ангарске Виталий Рудых.

— Этот праздник — ожидаемое событие для ангарчан, он дает возможность почувствовать свою причастность к тяжелой, но такой важной и нужной профессии. Мы поздравляем всех работников АНХК с их профессиональным праздником и желаем здоровья, благополучия и успехов в работе, — поделилась жительница Ангарска Ольга Суворова.