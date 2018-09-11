При кредитной поддержке РСХБ в Ростовской области запущена первая очередь высокотехнологичного тепличного комплекса

АО «Россельхозбанк» направил свыше 3,2 млрд рублей на строительство тепличного комплекса ООО «Донская усадьба», входящего в ГК «Технологии тепличного роста». Запуск первой очереди предприятия состоялся в Тарасовском районе Ростовской области.

Это первый инвестиционный проект РСХБ в Ростовской области, реализованный на основе проектного финансирования с предоставлением государственных гарантий Министерства финансов Российской Федерации. Кроме того, он включен в перечень 100 приоритетных инвестпроектов региона.

На кредитные средства Россельхозбанка приобретены тепличные конструкции и оборудование, а также проведены строительно-монтажные работы. Новое предприятие станет самым крупным на Дону автономным круглогодичным тепличным комплексом по выращиванию огурцов и томатов. После выхода на проектную мощность объем производства составит 11,5 тыс. тонн овощей в год на площади 19,8 га.

Поддержка высокоэффективных предприятий овощеводства является одним из приоритетов деятельности АО «Россельхозбанк». Ввод в эксплуатацию уникального инновационного тепличного производства в Ростовской области придаст новый импульс развитию сельскохозяйственной отрасли региона и позволит обеспечить его жителей свежей овощной продукцией.