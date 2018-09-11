При поддержке РСХБ в Великом Новгороде прошел региональный этап Общероссийского фестиваля нашей еды «СВОЁ»

8-9 сентября на Ярославовом Дворѝще в Великом Новгороде состоялся третий региональный этап Общероссийского фестиваля нашей еды «СВОЁ», организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Новгородской области.

Более 100 фермеров региона и соседних областей приняли участие в этом праздничном семейном мероприятии для любителей национальной кухни и качественных продуктов питания отечественного производства. Аграрии представили на мероприятии широкий ассортимент продуктов во всех товарных категориях.

Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, в частности, фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации. Обладая обширной экспертизой в кредитовании данного направления, РСХБ стремится поддержать аграриев на всех этапах производства продукции, а также при продвижении их торговых марок на региональном рынке.

«Перед российскими фермерами стоят серьезные задачи не только нарастить объемы производства отечественной сельхозпродукции, но и повысить ее конкурентоспособность. Организованный Россельхозбанком фестиваль «СВОЁ» – востребованная эффективная площадка, где аграрии реализуют продукцию и получают обратную связь о своем продукте напрямую от потребителей. Фестиваль «СВОЁ» придаст новый импульс дальнейшему развитию многолетнего партнерства РСХБ и Правительства Новгородской области и окажет позитивное влияние на экономику региона в целом», - подчеркнула заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Татьяна Кулькина.

«Самые вкусные и полезные продукты - те, что выращены в своем регионе. Хочу поблагодарить Россельхозбанк за организацию фестиваля «СВОЁ», на котором представлены результаты труда наших фермеров и производителей», - отметила первый заместитель губернатора Новгородской области Вероника Минина.

Всего за время работы в Новгородской области РСХБ направил на ее развитие 33,6 млрд рублей, из них более 21 млрд рублей выдано клиентам АПК. Объем выдач корпоративным заемщикам составил 24,6 млрд рублей, в том числе 10,7 млрд рублей – компаниям малого и среднего бизнеса.

Первый фестиваль «СВОЁ» Россельхозбанк организовал в 2017 году в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское». В этом году мероприятие уже состоялось в Туле и Ижевске, свою продукцию представили свыше 200 фермеров, посетителями стали порядка 100 тыс. человек. Заключительный этап фестиваля пройдет в Москве 22-23 сентября.