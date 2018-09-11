Росреестр: в августе в Иркутской области число сделок с новостройками увеличилось на треть

В августе в Иркутской области и Иркутске уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья.

Так, в прошлом месяце Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 6266 таких переходов прав, из них в Иркутске – 1477. Для сравнения: в июле в Иркутской области было зарегистрировано 7865 сделок по купле-продаже жилья (в том числе в Иркутске – 1783), в августе 2017 года - 7341 (в том числе в Иркутске – 1520).

Кроме того, в августе в Иркутской области и Иркутске уменьшилось количество оформленных в собственность жилых помещений, приобретенных за счет кредитных средств. В прошлом месяце Управление зарегистрировало 1692 таких помещений, в том числе в Иркутске – 673. В июле в Иркутской области ведомством было зарегистрировано 2143 жилых помещения, приобретенных за счет ипотеки, в Иркутске – 925.

Также в августе в Иркутской области на 29% выросло количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В прошлом месяце Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 731 ДДУ (в августе 2017 года – 566 ДДУ). Большая часть договоров зарегистрирована в Иркутске – 614 ДДУ и Иркутском районе – 93 ДДУ.