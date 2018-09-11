66 кг омуля изъяли у жителя Приангарья

Фото: 38.мвд.рф

Партию байкальского омуля весом в 66 кг без ветеринарных сопроводительных документов обнаружили сотрудники ГИБДД в автомобиле 38-летнего жителя Слюдянки при досмотре на стационарном посту в Слюдянском районе.

Мужчина перевозил рыбу в мешках из Иркутского района не имея необходимых документов на управление транспортным средством. Груз задержан до выяснения обстоятельств,а водитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Отдел МВД России по Слюдянскому району проводит проверку, чтобы установить каналы сбыта рыбы. Кроме того, материал по факту обнаружения рыбы направят в межрайонный отдел Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для привлечения автовладельца к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Напомним, с 1 октября 2017 года Минсельхоз ввел запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля – за каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.