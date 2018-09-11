Жители Иркутской области стали в августе израсходовали на 2,7% больше электроэнергии

Потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области за август 2018 года составило 4014,6 млн. кВт•ч, что на 2,7 % выше аналогичного показателя 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ).

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за август 2018 года составила 4293,3 млн. кВт•ч, что на 11 % выше аналогичного показателя 2017 года.

При этом суммарная выработка ТЭС и электростанций промпредприятий региона снизилась на 37,2 % относительно августа 2017 года, составив 398,8 млн. кВт•ч. Суммарная выработка ГЭС увеличилась на 20,5 %, составив 3894,5 млн. кВт•ч.

С начала 2018 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 35865,1 млн. кВт•ч, что больше объёма потребления за 8 месяцев 2017 года на 3,9 %.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с января по август 2018 года составила 33195,2 млн. кВт•ч, что на 4,1 % больше объёма выработки за аналогичный период 2017 года.

В августе 2018 года потребность в электроэнергии энергосистемы Иркутской области обеспечивалась электростанциями операционной зоны Иркутского РДУ. Избыток электроэнергии произведенной на территории энергосистемы Иркутской области передавался по межсистемным линиям электропередачи в смежные энергосистемы. За август 2018 года объём перетока из энергосистемы Иркутской области составил 278,7 млн. кВт•ч.

В целом с начала 2018 года объем перетока на территорию Иркутской области составил 2669,9 млн. кВт•ч. Переток в энергосистему Иркутской области в основном осуществлялся в период с января до середины мая 2018 года и был обусловлен низкими запасами гидроресурсов в водохранилищах ГЭС Ангарского каскада и увеличением электропотребления энергосистемы Иркутской области.

Как пояснил директор Иркутского РДУ Дмитрий Маяков, рост потребления электроэнергии в энергосистеме Иркутской области в августе текущего года относительно августа прошлого года обусловлен вводом новых потребителей – нефтеперекачивающих станций (НПС) ООО «Транснефть-Восток» (в июне и августе 2017 года введены НПС-3 и НПС-6, в сентябре 2017 года - НПС-8 и НПС-9) и горно-обогатительного комбината «Угахан» ООО «ГРК «Угахан» (в мае 2018 года), а также увеличением электропотребления ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

Справка:

Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» создан в 2008 году. Входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области. В операционной зоне Иркутского РДУ находятся 19 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 13162,1 МВт. В электроэнергетический комплекс Иркутской области входят 23 линии электропередачи класса напряжения 500 кВ, 86 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ, 273 линии электропередачи класса напряжения 110 кВ; трансформаторные подстанции и распределительные устройства электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 37 790 МВА. Площадь операционной зоны – 0,7 млн км², численность проживающего на ней населения – свыше 2,4 млн человек.