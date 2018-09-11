The New York Times: Правительство США отомстило Дерипаске санкциями за отказ в сотрудничестве

The New York Times опубликовала статью, повествующую о том, что с 2014 по 2016 год Минюст США и входящее в его состав Федеральное бюро расследований пытались завербовать Олега Дерипаску, предлагая ему роль информатора американского правительства за определенные привилегии, обещая беспроблемное получение визы в США и послабления для работы его компаний. Однако усилия агентов не увенчались успехом, и, по мнению ряда крупных российских СМИ, именно это послужило причиной для введения санкций.

Как известно, наиболее ощутимый санкционный удар в этом году пришелся на такие компании Олега Дерипаски, как «Русал», En+ и Группа ГАЗ. Из-за санкций против компаний Дерипаски работы и средств к существованию могут лишиться порядка 200 тысяч человек – примерно столько людей работает на его предприятиях не только по всей России, но и в других странах. Если прибавить сюда супругов, детей, пожилых родителей, общее число попавших под удар людей приблизится к 600 тысячам человек.



Как пишет The New York Times, от Олега Дерипаски ФБР рассчитывало получать информацию, касающуюся российской организованной преступности и предположительного вмешательства России в выборы в США. Об этом, по информации издания, рассказали бывшие и действующие чиновники США, а также помощники Дерипаски.

MK.ru сообщает, что попытка завербовать Дерипаску, по словам американских чиновников, «была лишь одним из этапов масштабной программы американцев, направленной на оценку вероятности налаживания сотрудничества с примерно полудюжиной богатейших россиян, которые связаны с президентом Путиным»

«Когда стало ясно, что Дерипаска не станет помогать американцам, чиновники, курирующие программу вербовки, начали придумывать, как его за это наказать и стали собирать на него компрометирующие досье», говорится в публикации MK.ru.

Напомним, в апреле этого года Министерство финансов США наложило на Олега Дерипаску и его компании «Русал», En+ и ГАЗа санкции, запрещающие резидентам США вести бизнес с этими предприятиями. В результате от работы с «Русалом» отказались многие трейдеры и партнеры. Кроме того, летом 2018 года США ввели пошлины на экспорт металлов, после чего акции российской компании серьезно рухнули, а потери Олега Дерипаски составили более $1,5 млрд.