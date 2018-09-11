Сотрудничество Приангарья и китайской провинции Хайнань в сфере туризма обсудили в Иркутске

В Иркутске прошел семинар, направленный на развитие двухсторонних отношений в сфере туризма между провинцией Хайнань (КНР) и Иркутской областью. Мероприятие прошло под руководством заместителя Директора комитета по развитию туризма провинции Хайнань господина Джоу Пина. В семинаре приняла участие руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Фото: irkobl.ru

– Мы высоко ценим сотрудничество между нашими странами и намерены содействовать налаживанию прямых связей между российскими и китайскими туристическими организациями. Опыт сотрудничества Иркутской области и КНР в сфере туризма, прежде всего, связан с участием в выставочных мероприятиях, реализацией совместных турпродуктов, оказанием содействия в продвижении туристского потенциала и созданием благоприятных условий для развития туризма, – отметила Екатерина Сливина.

Участники семинара ознакомились с новой безвизовой политикой посещения провинции Хайнань и ее туристическими продуктами, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. Темами для обсуждения стали развитие туризма в провинции Хайнань и Иркутской области, продажа туристических продуктов по маршруту Иркутск – Санья – Иркутск, повышение конкурентоспособности туристических продуктов. Кроме того, на площадках семинара участники рассмотрели вопросы укрепления туристического сотрудничества провинции Хайнань с Иркутской областью и принятия участия представителей регионов в фестивалях и выставках.