Шесть факторов против рубля. Где предел ослабления?

В понедельник, 10 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 65 коп. (+0,93%), до 70,50 руб., курс евро – на 103 коп. (+1,27%), до 81,80 руб.

Рубль в очередной раз понес потери против иностранных валют на фоне геополитических рисков, бегства зарубежных инвесторов из ОФЗ (индекс RGBI снизился на 0,59%, до отметки 130,52) и возросшей волатильности на развивающихся рынках.

Ничего нового в негативных факторах не появилось. Давление на российскую валюту оказывают торговые войны, кризисы в Аргентине и Турции, а также ожидания расширения пакетов антироссийских санкций со стороны США и ЕС.

Нефть сорта Brent стоит $77,46. На высокие цены сейчас никто не обращает внимания, поскольку тема номер один – санкции. Ближайшие слушания в Конгрессе США, на которых будет обсуждаться запрет покупки облигаций российского госдолга, назначены на среду, 12 сентября.

Пока не появится новая информация по санкциям из США, спекулянты продолжат играть против российской валюты. Они постараются загнать курс доллара как можно выше, чтобы по максимуму выжать с «бычьего» тренда.

Технические цели по иностранным валютам я называл в понедельник, 10 сентября. Они не изменились. По доллару покупатели движутся к 71,50 руб., по евро – к 83,60-84,00 руб.

Владислав Антонов, аналитик Альпари