Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Китаем за первое полугодие 2018 года вырос на 50%

Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Китаем по итогам первого полугодия 2018 года вырос более, чем на 50%. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время своего выступления на круглом столе с участием делегаций регионов России и Китая. Мероприятие состоялось в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

В 2017 году товарооборот Иркутской области с Китаем составил почти 4 млрд долларов США, увеличившись на 38% по сравнению с 2016 годом, сообщает пресс-служба Правительства Приангарья. Данная тенденция роста сохранилась и в этом году.

Основу экспорта из Иркутской области в Китай традиционно составляют продукция лесопромышленного комплекса и химической промышленности, алюминий, транспортные средства, товары народного потребления. Одной из важных статей поставок является нефть с северных месторождений Иркутской области. Из Китая в регион ввозятся промышленное оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности, черные и цветные металлы, товары народного потребления и продукты питания.

– Являясь одним из наиболее экономически развитых регионов России, мы придаем особое значение привлечению инвестиций в регион. Совместно с китайской стороной в регионе уже реализуется ряд инвестиционных проектов. Осуществляется строительство автоматизированной производственной линии по изготовлению кирпича, начато возведение автоцентра по продаже большегрузных автомобилей китайской марки «FAW». Реализуется проект по созданию современного лесоперерабатывающего комплекса. Осуществляется модернизация и расширение производства строительной арматуры в соответствии с экологическими требованиями, – отметил Сергей Левченко.

Глава Иркутской области подчеркнул, что по ряду направлений хотелось бы усилить взаимодействие региона с китайской стороной. Так, это необходимо в части активизации межбанковских связей, что способствует расширению возможностей инвестирования. Кроме того, перспективы развития сотрудничества есть в области энерго- и экологосберегающих технологий путем создания совместных мусороперерабатывающих производств и использования альтернативных источников энергии.

Еще одним предлагаемым для китайских инвесторов проектом является развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». В настоящее время начато строительство первоочередных объектов инженерной инфраструктуры зоны.

– При поддержке Межрегионального совета Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития мы организуем «Центр подготовки руководителей российских регионов по сотрудничеству с Китайской Народной Республикой». Его главные задачи - консультации руководителей регионов России, других заинтересованных лиц по вопросам сотрудничества с Китаем в различных сферах, расширение коммуникации на территории Китая в правительственных и деловых кругах, консультации по вопросам обучения руководящих кадров регионов России в Китае, привлечения инвестиций из Китая в Россию, проблемы инвестиций в Китае, эффективное использование инструментов сотрудничеств с китайскими партнерами, – отметил губернатор.

Помимо торгово-экономического сотрудничества, Иркутская область и Китайская Народная Республика взаимодействуют в научной сфере. 1 сентября 2018 года в городе Иркутске состоялось торжественное открытие Байкальского института БРИКС Иркутского национального исследовательского технического университета. На постоянной основе осуществляется взаимный обмен студентами и учеными стран в рамках двустороннего сотрудничества иркутских ВУЗов с учебными заведениями Китая, реализуется российско-китайская программа двойного дипломирования. Также осуществляется взаимодействие в сфере молодежных обменов, здравоохранения, спорта, туризма.



– Учитывая то, что 2018-2019 годы признаны Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества, Иркутская область готова расширять двустороннее взаимодействие, развивать и укреплять наши контакты во всех сферах деятельности, – подытожил Сергей Левченко.