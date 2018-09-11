Бизнесмены отложили покупку онлайн-касс на последний момент

Сервис объявлений Юла изучил спрос и цены на новую кассовую технику до и после второго этапа перехода бизнеса на онлайн-кассы по 54-ФЗ, после того как в июле этого года на новый порядок расчетов перешли розничная торговля и услуги общепита.

Фото: rostovgazeta.ru

В среднем, касса нового образца обошлась российскому предпринимателю на Юле в 10 700 рублей. Дороже всего онлайн-кассы продавали в мае – на 13% выше среднегодовой стоимости. Дешевле всего новые кассы можно было купить месяцем ранее, в апреле, когда цена была ниже средней на 11%.

Если говорить о стоимости онлайн-касс в отдельных регионах, то самые высокие цены оказались во Владивостоке (16,6 тыс. рублей), Самаре (14,1 тыс. рублей) и Ростове-на-Дону (13,5 тыс. рублей). Дешевле всего кассы продавались в Тюмени, Сочи и Санкт-Петербурге – от 8,7 до 9,7 тысяч рублей. Самый высокий спрос на кассовые аппараты нового образца отмечается в июле и августе. На эти месяцы пришлась вторая волна массового перехода на кассы. Меньше всего покупок онлайн-касс на Юле было в январе.

Что касается производителей ККТ нового поколения, самой популярной стала компания Эвотор – каждый третий предприниматель покупал кассу этой фирмы. На втором месте – Атол с долей в 26% приобретений. Замкнули тройку лидеров сразу два бренда – Меркурий и Штрих-М (по 12% покупок).

Сервис объявлений Юла был создан Mail.Ru Group в 2015 году. Юла позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 25 млн пользователей.