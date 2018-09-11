404 тонны мусора убрали с берегов Байкала участники акции En+ Group «360»

En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, объявляет об итогах проведения на берегах Байкала экологической акции «360» по уборке мусора. Участники проекта в течение 8 сентября убрали с берегов крупнейшего озера планеты 16 194 мешка мусора (404 т), которыми были доверху загружены 68 «КамАЗов». Уборка состоялась на 328 точках по всему побережью Байкала.

Фото: Алексей Головщиков

Как сообщает пресс-служба En+ Group, в акции приняли участие около 16 500 волонтеров, включая представителей 30 федеральных и региональных компаний, а также 22 муниципалитетов Иркутской области и 7 – Республики Бурятия. Их усилиями за несколько часов на берегах Байкала, в Иркутске и Братске было собрано 16 194 мешка мусора (68 «КамАЗов»). Общий объем собранного и вывезенного на полигоны для бытовых отходов мусора составил 404 т.

В этом году во время акции было убрано мусора в два раза меньше, чем в прошлом (155 «КамАЗов») при сопоставимом количестве участников (2017 – 17 000 человек), что может говорить о повышении культуры отдыха туристов и снижении объема оставляемых ими отходов. При этом, во время нынешней акции, как и в прошлом году, ее участникам попадалось большое количество нестандартного мусора. Так, в пос. Мурино (Иркутская область) было собрано 296 мешков мусора. Здесь было много металлолома: гвозди для крепления шпал, цепь, металлические тросы. Среди привычного мусора: стеклянные бутылки необычной формы, графины, граненый стакан.

Фото: Антон Климов

В пос. Танхой (Республика Бурятия), где расположен Байкальский государственный природный биосферный заповедник, был собран в общей сложности 271 мешок мусора и – дополнительно – два полных мусоровоза. Руководство заповедника отмечает, что за время проведения акции En+ Group (с 2011 года) объем мусора на берегах начал уменьшаться.

Участники акции, работавшие в пос. Паньковка (Иркутская область), поставили своеобразный рекорд – они собрали около 2000 мешков мусора. Здесь среди находок были такие предметы как: утюг, пресс для чеснока, теннисная ракетка, чайник, матрас, велосипед, детская ванна, кресло.

В Байкальске (также – Иркутская область), где корпоративные волонтеры собрали 650 мешков, им попались кровать, кузов от машины, несколько пар обуви, а также шуба и куртки.

Фото: Антон Климов

Помимо работ на побережье Байкала, в рамках проекта «360» также состоялись экологические акции в Иркутске и Братске, организованные при поддержке и активном содействии муниципалитетов. В областном центре 650 волонтеров собрали 800 мешков мусора, в Братске 517 добровольцев собрали 200 мешков мусора.

Проект «360» – это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Мероприятия под этим брендом реализуются компанией в различных формах, начиная с 2011 года. В программу входят экологические,социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты.

В 2018 году, помимо волонтеров из 29 муниципалитетов Иркутской области и Республики Бурятия, а также самостоятельно зарегистрировавшихся через сайт проекта, в акции приняли участие 100 представителей около 30 федеральных ирегиональных компаний – помимо входящих в En+Group «ЕвроСибЭнерго», РУСАЛа, «Иркутскэнерго», «Иркутской электросетевой компании», «Иркутской энергосбытовой компании», компании «Востсибуголь», это были еще и Nestle, «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», «Ангарская нефтехимическая компания», Восточно-Сибирская железная дорога, «Альфа-банк», Теле2 и др.

Фото: Алексей Головщиков

7 сентября в Байкальске состоялась деловая программа проекта «360», организованная при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству. Сотрудники компаний поделились опытом реализации добровольческих программ, обсудили перспективы создания Иркутского регионального отделения Национального совета по корпоративному волонтерству. С такой инициативой в июле выступили представители En+ Group. По мнению участников проекта, появление подобного ассоциативного органа поможет успешнее решать проблемы сохранения уникальной природы Байкала.

Проект «360» – прямое продолжение Всероссийского волонтерского экологического экомарафона En+ Group «360 минут», в свою очередь, развившего акцию «360 минут ради Байкала». Во время первой волонтерской акции в 2011 году 100 сотрудников «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group) собрали на байкальском мысе Улирба около 500 мешков с мусором.

Фото: Антон Климов

С 2012 года расширились состав участников и география акции, мусор начали убирать на всем побережье Байкала.В 2017 году акции «360 минут» вошли в число официальных мероприятий Года экологии и 100-летия заповедной системы России, объявленного Министерством природных ресурсов и экологии РФ. В мероприятиях экомарафона в прошлом году приняли участие 100 000 человек в 24 регионах России.

За время реализации проекта (2011-2018 годы) эковолонтерами стали около 144 000 человек. С их помощью было убрано и утилизировано около 4500 т мусора в различных регионах РФ. Кроме того, были облагорожены десяткизаповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.

Партнеры проекта «360»: Байкальский государственный природный биосферный заповедник, ассоциации «Большая Байкальская Тропа» и «Защитим Байкал вместе».

Об En+ Group

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам в 2017 году).Компания реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Мероприятия под этим брендом реализуются компанией в различных формах, начиная с 2011 года.