Ниже не будет. Как изменится ключевая ставка в ближайшее время?

Вопрос динамики ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации является одним из наиболее дискуссионных в настоящее время, считает Владислава Полетаева, доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова. Очередное решение по величине ключевой ставки будет приниматься 14 сентября 2018 года на заседании совета директоров Банка России.

Рост, снижение и их влияние

Динамика рассматриваемого показателя оказывает существенное влияние как на развитие финансового рынка и банковской системы, так и на экономику государства в целом. Повышение ключевой ставки, как правило, приводит к увеличению стоимости заимствований для предприятий и населения, способствует их переходу на сберегательную модель поведения и снижает объем инвестиций в экономику.

Такое положение дел наблюдалось, в частности, в период последнего ее резкого повышения в конце 2014–2015 году, когда банковское кредитование было практически остановлено, а экономические агенты предпочитали сберегать средства. Снижение спроса населения и объема банковских инвестиций в экономику обуславливает замедление темпов промышленного роста, тормозит процесс повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции, а также мешает структурным преобразованиям хозяйственной системы в целом. В то же время чрезмерное снижение ключевой ставки влечет за собой рост инфляции, что оказывает на экономику сильнейшее деструктивное влияние.

В пользу повышения

В настоящее время представители Банка России отмечают, что большее количество факторов свидетельствует в пользу повышения ключевой ставки или сохранения ее на прежнем уровне. Важнейшими из таких факторов являются увеличение инфляционных ожиданий населения, отчасти обусловленных ростом цен на бензин в начале лета, а также повышение с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость на 2%.

Учитывая вышесказанное, очевидно, что ключевая ставка на ближайшем заседании снижена не будет. Если она увеличится, то автоматически будут расти и ставки по депозитно-кредитным продуктам банков, а также по другим инструментам финансового рынка. В условиях конкурентной борьбы между банками и стремлением сохранить клиентскую базу, ставки по депозитам будут увеличиваться, на наш взгляд, даже в случае несущественного повышения ключевой ставки.

Стоимость заимствований также будет расти, однако ответить на вопрос, насколько равномерным будет этот рост по различным видам кредитных продуктов, достаточно трудно. По всей видимости, в первую очередь ставки должны расти по наиболее рисковым необеспеченным потребительским кредитам. Однако в свете последних изменений, предполагающих установление повышенных коэффициентов риска при расчете нормативов достаточности капитала по потребительским кредитам с высокой ставкой, скорее всего, первыми кандидатами на рост ставок станут кредиты юридическим лицам (наиболее рисковая их часть).