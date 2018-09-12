Повышать или не повышать? Как отреагирует рынок на решение ЦБ по ключевой ставке

Если судить по комментариям представителей ЦБ РФ, то решимости повышать ставку нет, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». Однако глава регулятора Э. Набиуллина всё же отмечает появление факторов, которые позволяют вынести данный вопрос на обсуждение Совета директоров Центробанка. Поэтому полностью исключать вероятность повышения ставки нельзя, считает эксперт "Открытие Брокер":

– Наиболее вероятно решение в пользу повышения ставки на 25 базисных пунктов – до 7,5%. Впрочем, мы также допускаем вероятность в 40%, что ставка будет изменена на 50 базисных пунктов. Оснований для снижения ставки на текущий момент нет, поскольку инфляция в августе выросла до 3,1%, а ситуация на рынке ОФЗ говорит о том, что инвесторы крайне недовольны низкими доходностями.

Реакция на минимальное повышение ставки будет незначительной, так как подобное изменение не окажет существенного влияния на привлекательность рублёвых активов. Если же ставка повысится на 50 базисных пунктов, то рынок примет данное решение более благосклонно. Дело в том, что ФРС продолжает настаивать на повышении ставки, что сократит разрыв в доходностях доллара и рубля. Поэтому более агрессивный подход ЦБ позволит улучшить ситуацию с доходностями ОФЗ, что будет препятствовать агрессивному выводу капитала.

На рынке кредитования уже наблюдается рост ставок. Поэтому решение ЦБ РФ по ужесточению денежной политики будет отражать реальные условия на рынке. Естественно, что рост ставки ЦБ РФ автоматически приводит к удорожанию кредитов, но также способствует росту доходности депозитов. Впрочем, в текущих условиях изменения будут минимальными, так как банки уже приступили к повышению стоимости заёмных средств.

Конечно, рост ставок по кредитам – это далеко не позитивное явление для экономики. Однако постоянное ослабление национальной валюты угрожает резким падением реальных доходов населения, а это непосредственный удар по всему потребительскому сектору. Соответственно, повышение ставки становится инструментом защиты рынка облигаций и курса национальной валюты. Однако повышения ставки на 50 базисных пунктов может оказаться недостаточным. В сложившихся условиях необходимо предоставить рынку более веские условия для того, чтобы инвесторы сохраняли свои вложения в долговых инструментах. Поэтому от регулятора может потребоваться повысить ставку до 8,5-9%, то есть вернуться к условиям кредитования, которые существовали в начале 2017 года.