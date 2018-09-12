Месячный оборот БКС на валютном рынке превысил 4 триллиона рублей

Московская биржа опубликовала рейтинги ведущих операторов фондового рынка и лидеров по оборотам на срочном и валютном рынках за август 2018 года. Компания БКС продолжает уверенно занимать в них лидирующие позиции.

Торговый оборот брокера на фондовом рынке за месяц составил 496 млрд рублей. БКС сохраняет за собой первую строку рейтинга лидеров торгов по объему клиентских операций на валютном рынке с оборотами 4,153 трлн рублей в паре доллар-рубль.

В рейтинге участников рынка фьючерсов и опционов по объему сделок компания завершила минувший месяц на ведущих позициях с результатом в 3,79 трлн рублей.

Результаты рейтингов Мосбиржи прокомментировал руководитель департамента «Интернет-брокер» «БКС брокер» Павел Сороковой: «Сохраняющаяся напряжённость на мировых финансовых площадках и вокруг новых антироссийских санкций приводят к повышенной активности торгов, в том числе на валютном рынке. Инвесторы внимательно следят за ситуацией, реагируя соответствующими покупками и продажами активов, валюты и мы рады, что многие из них выбирают нас как провайдера для доступа к рынку. Ожидающаяся неспокойная осень будет способствовать сохранению высоких оборотов».