Расходы российских туристов на проживание за границей выросли на 9%

Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip изучили стоимость проживания, забронированного пользователями для зарубежных поездок в январе-августе 2018 года, и пришли к выводу, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы путешественников выросли на 9%.

Средняя стоимость одной ночи по всем бронированиям* изменилась с 7 270 рублей до 7 920 рублей, увеличение показателя зафиксировано по всем типам средств размещения. Сильнее всего чек вырос в гостиницах уровня 2* и 3* звезды - на 12% по сравнению с прошлым годом, а также при бронировании проживания в хостелах - на 11%.

“Увеличение расходов на проживание диктуется в первую очередь ситуацией на валютных рынках, напрямую влияющей на рублевый эквивалент стоимости бронирований, зафиксированной в национальной валюте той страны, в которую отправляется турист. Мы также видим увеличение доли бронирований с оплатой сразу — так путешественники страхуются от возможных валютных скачков, ведь при бронировании с оплатой в гостинице ее рублевая стоимость будет рассчитана по текущему курсу на день оплаты, который в большинстве случае совпадает с периодом проживания в гостинице, — комментирует директор гостиничного направления сервиса OneTwoTrip Максим Карауш. — На повышение расходов туристы реагируют в основном переориентацией на более доступные варианты проживания. Отчасти этим объясняется ускоренный рост цен на бюджетные гостиницы и хостелы как реакция на увеличивающийся спрос”.

На фоне удорожания стоимости проживания за границей для соотечественников растет привлекательность внутренних туристических объектов размещения. Средняя стоимость ночи проживания в России по итогам января - августа составила 4 060 рублей (почти в два раза меньше, чем за границей). При этом по сравнению с прошлым годом показатель вырос всего на 1,5%. Отметим, что при сравнении стоимость проживания в России не учитывался период проведения чемпионата мира по футболу.