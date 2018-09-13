Пришла помощь с Европы: лесную выставку в Иркутске ждут перемены

11 сентября в комплексе «Сибэкспоцентр» состоялось открытие выставки SibWoodExpo. Важное событие для сферы лесопользования на пороге перемен. Юбилейная 25-я выставка проводится совместно с международным партером – немецкой компанией Deutsche Messe AG. В полной мере изменения произойдут в 2019 году, но уже сейчас крупнейший организатор международных выставок оборудования и технологий для деревообрабатывающей промышленности делится с Иркутском своим опытом.

Площадка объединила 35 компаний и организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Тверской, Иркутской области, Красноярского и Хабаровского края, Республики Бурятия. Зарубежные страны представляют Германия, Швеция и Финляндия. Пространство поделено на несколько разделов: «Лесное хозяйство», «Оборудование для деревообработки», «Деревянное домостроение», «Мебельное производство», «Лесопродукция» и др.

«Сегодня очень важный день для Сибэкспоцентра, – отметил Андрей Шаповалов, Генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр». – После почти пяти лет переговоров мы наконец обрели такого статусного партнера в области лесопользования. По сути, сегодня стартовал пилотный проект большого проекта SibWoodExpo, который начнет разворачиваться по максимуму уже в 2019 году».

В открытии принял участие вице-президент Deutsche Messe AG Александр Вурст. По его словам, на других выставках Иркутскую область Германии рекомендовали как очень богатый ресурсами регион.

«Для нас как Deutsche Messe AG очень важно внести свою компетенцию, поделиться знаниями с мировыми событиями такого рода. – подчеркнул представитель немецкой компании. – Клиентам из лесной и деревообрабатывающей промышленности выставка предоставит возможность повысить продажи в процветающем регионе благодаря местной промышленности».

После церемонии открытия состоялся III Областной лесной форум с участием министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды и первого заместителя губернатора Приангарья – председателя правительства Руслана Болотова.

«Мы регион, обладающий колоссальным запасом лесных ресурсов, – подчеркнул Руслан Болотов. – И от того, насколько грамотно мы этими ресурсами сможем распорядиться, зависит будущее Иркутской области».

Тема экологичности производства и рационального использования ресурсов несколько раз поднималась во время обсуждений. Большой интерес вызывали технологии использования древесных отходов. Это отметили и организаторы, и участники выставки.

«С точки зрения формирования деловой программы нам очень важно найти темы, которые нужны региону сейчас, – отметила Федосеева Светлана, Генеральный директор дочерней структуры немецкой компании «Дойче Мессе Рус». – Сейчас, допустим, интересны темы: утилизация отходов, лесовосстановление. И мы будем искать технологиии и направлять спикеров, которые будут отвечать этим запросам».

Мы попросили постоянных участников выставки поделиться своими впечатлениями:

Лаура Нипули, координатор финской компании HewSaw:

«В этом месяце у нас четыре выставки: Красноярск, Иркутск, Екатеринбург, Минск. Здесь мы представляем свое оборудование, стараемся поддерживать имидж и получать обратную связь. Иркутская область богатый лесом регион. Заметно трепетное отношение местного правительства: лес восстанавливают, лечат. При этом создаются условия, в которых можно работать с этим ресурсом».

Алексей Красиков, представитель компании Hekotek:

«Мы постоянные участники этой выставки. Для нас это прежде всего имиджевое мероприятие. Здесь есть якорные экспоненты, те, кто постоянно в топе: немцы, финны, мы. Это хорошая площадка для того, чтобы увидеть, чем дышит лесная отрасль, увидеть первых лиц, которые приезжают на подобные мероприятия. На самом деле в нашей отрасли проходит не так много выставок. Есть пара ключевых, которые организуют раз в два года: "Лесдревмаш" и LIGNA. Их мы тоже стараемся посещать».

Александр Халявин, специалист Ассоциации «Ками»:

«У нас большая компания, имеющая 14 филиалов по всей стране. В Иркутской области своя специфика: с нами работают лесопильщики, деревообработчики, мебельщики. Гораздо меньше клиентов по металлообработке. Нам важно посмотреть на сильных игроков, важно и себя показать, для чего и участвуем в выставке уже в шестой раз. Здесь есть возможность пообщаться с клиентами, в основном со старыми. Конечно, хотелось бы и новых находить на выставке, но я уверен, что это зависит не от организаторов».

Выставка SibWoodExpo-2018 продлится до 14 сентября. За день до завершения, 13 сентября, в рамках молодежной площадки пройдёт круглый стол «Будущее лесного комплекса Сибири: взгляд из Иркутской области» а также презентация кейса «Инновационные продукты лесного комплекса».