Иркутянка продает монету XVIII века за 500 тысяч рублей

Уникальная монета 1722 года с изображением Петра I продается в Иркутске.

Лот выставлен на сервисе объявлений «Юла». Продавец отмечает, что монета находится в хорошем состоянии и предлагает купить её за 500 тысяч рублей: