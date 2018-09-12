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Иркутянка продает монету XVIII века за 500 тысяч рублей

12 сентября 2018

Уникальная монета 1722 года с изображением Петра I продается в Иркутске.

Лот выставлен на сервисе объявлений «Юла».  Продавец отмечает, что монета находится в хорошем состоянии и предлагает купить её за 500 тысяч  рублей:


/ СИА /
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