Иркутянка продает монету XVIII века за 500 тысяч рублей

Уникальная монета 1722 года с изображением Петра I продается в Иркутске.
Лот выставлен на сервисе объявлений «Юла». Продавец отмечает, что монета находится в хорошем состоянии и предлагает купить её за 500 тысяч рублей:
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Иркутянка продает монету XVIII века за 500 тысяч рублей12 сентября 2018
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