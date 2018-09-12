В Иркутской области обрушилась часть здания школы

Пролет теплого перехода между двумя корпусами сельской школы села Уян Куйтунского района обрушился 11 сентября около 8:35.

Фото: irk.sledcom.ru

Обрушение стены произошло в переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания школы. В результате разрушения одной поддерживающей колонны, произошло проседание плит перекрытия. Как предварительно сообщают пресс-службы региональных правоохранительных ведомств, пролет был признан аварийным и не эксплуатировался с 2009 года. Задний двор, над которым расположен указанный пролет, был огорожен. В результате обрушения пострадавших нет.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты Следственного комитета и МЧС, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данному факту следственным отделом по городу Саянск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В министерстве образования Приангарья сообщили, что администрация Куйтунского района не информировала Минстрой Иркутской области об аварийном состоянии перехода. У муниципалитета не было денег для ремонта. Сегодня решится вопрос о том, будет ли там проведен ремонт, или переход все-таки демонтируют. Учебный процесс в самой школе прекратили, его временно перенесут на базу детского сада, клуба и медицинской амбулатории, к занятиям ребята приступят на этой неделе.

Школа в Уяне была построена в 1982 году. В ней обучается 230 детей.