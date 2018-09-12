Сувениры мастеров Приангарья вышли в финал всероссийского конкурса «Туристический сувенир»

11 образцов сувенирной продукции мастеров из Иркутской области вышли в финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». 6-8 сентября в Улан-Удэ состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Организаторами регионального этапа выступили министерство туризма Республики Бурятия, администрация Улан-Удэ и ФРОС Region PR. В этом году на данный этап было представлено 563 туристических сувенира из 13 регионов страны. В финал было допущено 401 изделие, в том числе 57 от мастеров из Иркутской области. Авторы 339 сувениров смогли очно поучаствовать в конкурсе и защитить свои изделия перед экспертным советом «Туристического сувенира».

Фото: irkobl.ru/news/411300/

Иркутяне стали победителями в номинации «Гастрономический сувенир (еда)», в разделе «Эконом-класс» 1, 2 и 3 места заняли сувенирные пряники (Мартынова Ирина Александровна, ИП «Малыгин Е.П.», Малыгина Наталья Александровна). В разделе «Средняя ценовая категория» 2 место разделили набор песочного печенья «Байкальские камни» и пряничный сувенир кружка «Жители Байкала» (АНО «Байкал тотем», Анатолий Борозненко, Мартынова Ирина Александровна), сообщает пресс-служба регионального Правительства.

В номинации «Сувенир музея» в разделе «Средняя ценовая категория» победила книга-раскраска с байкальскими пейзажами известных сибирских художников (АНО «Байкал тотем», Анатолий Борозненко).

В номинации «Сувенир-игрушка» в разделе «Эконом-класс» 2 место занял пряник-раскраска «Сибирские герои, Лисичка» (Мартынова Ирина Александровна).

В номинации «VIP» 1 место было отдано сувениру «Деревянная лошадка-каталка «Уйгуры» (Асалханова Екатерина Владимировна).

В номинации «Идея сувенира» в разделе «Средняя ценовая категория» победителем был признан сувенир трикотажное изделие – носки «Байкал» (АНО «Байкал тотем», Анатолий Борозненко), а 2 место отдано вкусному пазлу «Карта Иркутской области» (ИП «Малыгин Е.П.») и прянику «Чайная пара» (Малыгина Наталья Александровна).

Результаты опубликованы на сайте конкурса.

Как рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, лучшие проекты регионального этапа конкурса примут участие в финале Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2018 года, который пройдет в октябре в Нижнем Новгороде.

Справка:

Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года по инициативе председателя Правления ФРОС RegionPR, основателя Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards Геннадия Шаталова и при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).