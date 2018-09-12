Альфа-Банк предложил предпринимателям онлайн-помощника для регистрации бизнеса

Онлайн-помощник позволяет начинающим предпринимателям за 15 минут подготовить пакет документов для регистрации бизнеса в налоговой службе.

Речь идет о самых востребованных у малого бизнеса организационно-правовых формах — индивидуальный предприниматель и общество с ограниченной ответственностью (с одним учредителем).

Сервис максимально простой и дружелюбный — от клиента потребуется только паспорт РФ (отсканированные копии первого разворота паспорта и страницы с адресом прописки). Система сформирует пакет документов для налоговой службы, сама «напомнит» ИНН, поможет подобрать подходящую систему налогообложения.

Для ИП предусмотрен более широкий спектр услуг — сервис укажет адрес налоговой инспекции, в которую подавать документы, и одновременно проанализирует данные клиента, после чего зарезервирует расчетный счет в банке.

Предприниматель сразу получает пакет электронных документов для подачи в налоговую службу, квитанцию для оплаты госпошлины и реквизиты зарезервированного счета. После регистрации ИП или ООО с одним учредителем в налоговой службе сервис передает готовый пакет документов на открытие счета в бэк-офис Альфа-Банка.

Сервис предоставляется бесплатно, клиенту необходимо только оплатить госпошлину за регистрацию ИП или ООО.

«Мы видим, что клиенты малого бизнеса нуждаются в сервисах, которые бы облегчали им взаимодействие с государственными органами и соблюдение требований законодательства. Наша задача — предложить клиентам не только банковские услуги, но создать целую экосистему для предпринимателей, предоставить сервисы для комфортного старта и развития их бизнеса», — отмечает член правления Альфа-Банка Денис Осин.

«Данный сервис разработан в ответ на запросы того сегмента предпринимателей, которые заинтересованы работать в легальном статусе, но хотели бы пройти процедуру регистрации быстро и комфортно, не тратя времени и не ломая голову над заполнением анкет и регистрационных форм, — говорит руководитель проекта Алексей Вдовин. — Пилотирование онлайн-помощника началось с услуги „Помощь в регистрации ИП + открытие счета“, и показало востребованность этой услуги у представителей малого бизнеса — за время пилота более 1200 предпринимателей подготовило документы на регистрацию ИП с помощью нашего сервиса».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 45,1 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 29,5 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,1 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2018 года составила 658 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более 507 тыс. корпоративных клиентов и 15,8 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 774 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.