«Праздник осени» устроили сотрудники БрАЗа

БрАЗ провёл традиционный «Праздник осени» – массовые и креативные проводы лета, сообщает Братская студия телевидения.

Фото: пресс-служба БрАЗа ОК РУСАЛ

Демонстрация овощеводческих талантов проходила в форме соревнования между разными подразделениями промплощадки. В окружении овощей, фруктов и ягод – живое творчество.

– Зимой можно проводить зимние виды спорта, летом – летние, а вот осенью мы своего рода тоже подводим итоги по осенним видам спорта, по сбору урожая. Я надеюсь, что в этом году мы превзойдем рекорды прошлых лет. Потому, что я видел, как ребята готовились, что они уже тут предварительно сделали, – поделился Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа ОК РУСАЛ.

На несколько часов яхт-клуб БрАЗа превратился в ярмарку, где сотрудники промплощадки презентовали свои дачные достижения, а гости праздника отлично проводили время.

Здесь можно было увидеть самую большую тыкву весом почти 26 килограммов, кабачки гигантского объема и огурцы длиной почти полметра. Кроме того, металлурги устроили выставку поделок из овощей и букетов из осенних цветов.

Фото: пресс-служба БрАЗа ОК РУСАЛ

Каждая команда должна была оформить праздничный тематический стол и презентовать себя на сцене. Победителем в номинации «щедрый стол» стала команда «РИК STAR» филиала компании «РУС-Инжиниринг».

А лучшая презентация – у сборной команды «Венецианский карнавал», в которую вошли сотрудники дирекции по персоналу и дирекции по экологии БрАЗа.