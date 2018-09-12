Ипотеку для покупки апартаментов на вторичном рынке жилья начал выдавать Сбербанк

Сбербанк запустил программу ипотечного кредитования для апартаментов на вторичном рынке.

Условия соответствуют продукту «Готовое жилье», ставка — от 8,7 %, первоначальный взнос — от 15 %. При одобрении недвижимости в банке нет дополнительных требований к износу, площади, этажности, стоимости, что значительно расширяет перечень апартаментов, которые можно взять в кредит.

Ипотеку на апартаменты в новостройках можно взять как в аккредитованных, так и в неаккредитованных банком объектах. По неаккредитованным объектам потребуется дополнительное обеспечение в виде поручительства физических лиц или залог иного имущества. Рассчитать условия, подать заявку и получить одобрение кредита можно на сайте DomClick.ru, без посещения офиса банка.



В январе 2017 года Сбербанк запустил кредитование апартаментов в новостройках на условиях действующей программы «Приобретение строящегося жилья» с первоначальным взносом от 20 %.

Директор дивизиона «ДомКлик» от Сбербанка Николай Васёв:

«Мы видим интерес со стороны наших клиентов и агентств недвижимости к апартаментам на вторичном рынке. Поэтому мы запустили соответствующую программу ипотечного кредитования. Покупку апартаментов рассматривают как в качестве первого жилья, так и для инвестиций. На "ДомКлик" уже есть объявления о продаже таких объектов, и мы планируем увеличить объем подобных предложений. Покупка апартаментов в ипотеку Сбербанка будет проходить так же просто, как и покупка обычных квартир».