Сбербанк предлагает льготные тарифы тем, кто торгует с Китаем

Сбербанк ввел льготные тарифы для российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся клиентами банка, ведущих или планирующих вести бизнес с Китаем, Гонконгом, Макао или Тайванем.
Новым клиентам, которые не имеют действующих валютных счетов в Сбербанке на дату начала акции «На языке бизнеса», при открытии валютного счета предлагаются следующие условия:
- 0,086 % — за валютный контроль;
- 0,086 % — за перевод средств;
- конверсия — 8,6 копейки за обмен ₽/¥ и ¥/₽.
Льготный тариф действует в течение 6 месяцев со дня подключения.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Акция "На языке бизнеса" приурочена к работе Восточного экономического форума. Она ориентирована именно на Китай, потому что именно Китай является ведущим партнером для российских бизнесменов — клиентов Сбербанка не только в области импорта, но и как потребитель их экспортных товаров. И мы надеемся на дальнейшее развитие нашей торговли, от которой выигрывают обе стороны».
Акция продлится до 29 декабря. Узнать ее подробности можно по ссылке.