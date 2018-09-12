Девять проектов из Иркутской области победили в финале регионального этапа Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

Девять проектов из Иркутской области победили в финале регионального этапа Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Три проекта отмечены специальными дипломами. Финал регионального этапа прошел 6-8 сентября в Улан-Удэ. Организаторами мероприятия выступили министерство туризма Республики Бурятия, администрация Улан-Удэ и ФРОС Region PR.

Фото: irkobl.ru

Всего в этом году на региональный конкурс было подано 76 проектов из 8 регионов страны, из них в финале было представлено 60 проектов из 5 регионов, сообщает пресс-службаПравительства Иркутской области. От Приангарья к участию в региональном конкурсе было приглашено 20 проектов.

По итогам регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Сибири и Дальнего Востока в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» 2 место занял проект «Вихри гражданской войны на улицах села Усолье Иркутской губернии».

В номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» победителем был признан проект «Путешествие во времени», а также специальным дипломом «За популяризацию традиций территории» был отмечен маршрут «Жемчужина Сибири».

В номинации «Лучший маршрут в городе» 1 место занял маршрут «Иркутская набережная», а 3 место - автобусная экскурсия «Город у Братского моря».

В номинации «Лучший маршрут выходного дня» 1 место получил проект «Ольхон за один день» на теплоходе «Комета».

В номинации «Лучший маршрут на действующее производство» 1 место разделили между собой экскурсия на завод по производству снековой продукции «От Фенечки» и путешествие на фабрику мороженого «Ангария».

В номинации «Лучший приключенческий маршрут» специальным дипломом «За популяризацию исторического наследия» был отмечен свирский ледовый переход «Прикосновение к прошлому».

В номинации «Лучший речной круиз» 1 место занял круиз «Байкальская Одиссея» на теплоходе «Империя».

В номинации «Лучший спортивный маршрут» специальный диплом «За популяризацию водных видов спорта» получил проект «Рыбная для «чайников» и не только».

В номинации «Лучший тур на событие» 3 место занял фестиваль бетонной скульптуры «ТВОРИМИР-2018».

Результаты регионального этапа опубликованы на сайте конкурса.

– Лучшие проекты регионального этапа конкурса примут участие в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2018», который пройдет 1-2 ноября в Ульяновске. По результатам заявочной кампании, а также по итогам этапа конкурса и общенационального финала регионам будут начислены баллы, которые впоследствии станут частью Рейтинга регионов по итогам Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2018», - рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Справка:

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Проходит при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).