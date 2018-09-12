Банк «Открытие» запустил первый пилот в рамках акселератора Banktech

Банк «Открытие» объявил о начале сотрудничества с сервисом КУБ, который упрощает предпринимателям работу со счетами, актами и другими документами, а также помогает разобраться с финансами компании.

Пилотный проект будет реализован в рамках акселерационной программы Banktech 2018 в срок до 31 декабря 2018 года. По завершении этого срока в случае спроса на сервис со стороны представителей МСБ «Открытие» и КУБ продолжат сотрудничество и дальнейшее развитие сервисной платформы.

КУБ - простая программа автоматизации всех бизнес-процессов малого и среднего бизнеса, связанных с финансовыми документами и денежными средствами.

Ключевым преимуществом сотрудничества банка «Открытие» и сервиса КУБ стало предоставление расширенных возможностей систем дистанционного банковского обслуживания клиентам из числа ООО и ИП. В частности, теперь предприниматели смогут выставлять счета из банк-клиента, контролировать свою задолженность, автоматически формировать отчеты по бизнесу, работать с финансовой бизнес-аналитикой через удобный интерфейс, а также экономить время за счет использования роботов в КУБе. Умные роботы сами выставляют счета и отправляют их клиентам, отмечают оплаты по счетам, формируют акты и тоже отсылают их клиентам. Забывчивым клиентам роботы КУБа отправят напоминание об оплате, а очень забывчивым смогут подготовить и отослать досудебную претензию. Более того, КУБ подскажет предпринимателю о возможном кассовом разрыве, оценит эффективность бизнеса и поможет разобраться во всех финансовых отчетах.